Así han quedado los sueldos de los funcionarios este 2026: el cambio que afecta a millones de personas

En España hay más de 3,5 millones de funcionarios, quienes, desde el 1 de enero de 2026, disfrutan de una subida salarial fija del 1,5% que se suma al incremento del 2,5% aplicado en 2025 con carácter retroactivo. En conjunto, el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF prevé un aumento acumulado de alrededor del 11% entre 2025 y 2028.

Asimismo, se aplicará otro incremento del 0,5% si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5%, el cual se percibiría a principios de 2027. El sueldo base de los funcionarios varía en función del grupo profesional al que pertenecen; en 2026, las cuantías oscilan desde un mínimo de 7.874,76 euros anuales en el caso de la Agrupación Profesional E, hasta un máximo de 15.922,80 euros al año para el grupo A1. Por debajo de A1 se sitúan los grupos A2, con 13.768,20 euros anuales, y B, con 12.035,28 euros. En los niveles administrativos, el grupo C1 percibe 10.337,52 euros al año, mientras que el grupo C2 alcanza los 8.603,76 euros anuales.

Sueldo de los funcionarios en 2026

El 11 de diciembre de 2025, el Gobierno aprobó el aumento salarial para los funcionarios en 2026 mediante el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, que establece las cuantías aplicables a los distintos grupos profesionales de la Administración General del Estado. La norma, impulsada por el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, define los importes del sueldo base, los trienios, las pagas extraordinarias y los complementos de destino y específicos.

Sueldo base y trienios por grupos

En 2026, el sueldo base mensual sin trienios asciende a 1.387,24 euros en el grupo A1, con un trienio de 53,39 euros. En el grupo A2, el sueldo mensual se sitúa en 1.199,52 euros, con un trienio de 43,54 euros. El grupo B percibe 1.048,55 euros mensuales y 38,20 euros por trienio, mientras que en el C1 el sueldo base es de 900,63 euros, con trienios de 32,96 euros.

Para el grupo C2, el sueldo mensual queda fijado en 749,58 euros y el trienio en 22,44 euros. En las Agrupaciones Profesionales E, el sueldo base mensual es de 686,07 euros, con un trienio de 16,90 euros.

En términos anuales, el sueldo base sin trienios oscila entre los 18.358,98 euros del grupo A1 y los 9.604,98 euros del grupo E, incluyendo pagas extraordinarias. Los trienios, en función de la antigüedad acumulada, incrementan de forma progresiva estas cuantías.

Pagas extraordinarias

Las pagas extra de junio y diciembre mantienen una estructura diferenciada respecto a la mensualidad ordinaria. En el grupo A1, cada paga extraordinaria alcanza los 856,05 euros de sueldo base, más 32,96 euros por trienio. En el resto de grupos, las cuantías varían de forma proporcional, siendo de 874,83 euros en A2, 906,26 euros en B y 686,07 euros en el grupo E.

Agrupaciones profesionales E: cuantías específicas

El Real Decreto-ley mantiene, a título personal, determinadas cuantías del complemento de destino para el grupo E/Agrupaciones Profesionales del EBEP, conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023. No obstante, para el personal que haya ingresado a partir del 31 de mayo de 2010, se aplican las cuantías recogidas en la columna general.

En este grupo, el total mensual de sueldo y complemento de destino sin trienios se sitúa en torno a los 677 euros, con un total anual aproximado de 9.489 euros en los niveles más altos del grupo.

Complemento de destino: diferencias por nivel

Uno de los elementos que más influye en el sueldo de los funcionarios en 2026 es el complemento de destino, con una escala que oscila entre el nivel 30, reservado a los puestos de mayor responsabilidad, y el nivel 1, correspondiente a funciones básicas. En 2026, el complemento mensual del nivel 30 se sitúa en 1.211,77 euros, lo que equivale a 16.964,78 euros anuales. En el extremo opuesto, el nivel 1 percibe 114,81 euros mensuales, es decir, 1.607,34 euros al año.

Entre ambos extremos se distribuyen un amplio abanico de niveles intermedios. Por ejemplo, el nivel 26 cuenta con un complemento mensual de 873,38 euros y un total anual de 12.227,32 euros, mientras que el nivel 22 percibe 637,73 euros al mes, lo que supone 8.928,22 euros al año. En los niveles medios, el nivel 20 alcanza los 550,01 euros mensuales y 7.700,14 euros anuales, y el nivel 18 se sitúa en 493,86 euros al mes, con un total anual de 6.914,04 euros.

En los niveles más bajos, las cuantías se reducen de forma progresiva. El nivel 15 percibe 409,59 euros mensuales (5.734,26 euros anuales), el nivel 10 alcanza los 269,20 euros al mes (3.768,80 euros al año) y el nivel 5 se queda en 198,97 euros mensuales, con 2.785,58 euros anuales.

Complementos específicos en 2026

Además del sueldo base y el complemento de destino, los funcionarios puede percibir complementos específicos según condiciones particulares del puesto como dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o dedicación.

En 2026, en los niveles superiores, el complemento específico puede alcanzar los 2.568,05 euros mensuales (35.952,70 euros anuales), mientras que en los niveles más bajos se sitúa por debajo de los 700 euros mensuales.

Finalmente, el Ministerio de Función Pública se ha comprometido a empezar a negociar sobre la implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE).