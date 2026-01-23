El Gobierno de Pedro Sánchez reducirá las ayudas al coche eléctrico hasta un 70% con la entrada en vigor del Plan Auto+. La reducción del presupuesto a la mitad hasta los 400 millones de euros y el aumento de la demanda de este tipo de motorizaciones ha provocado que el Ministerio de Industria se plantee repartir 2.000 euros por cada vehículo, lejos de los 7.000 euros –incluyendo achatarramiento– que ofrecía en 2025 con el plan anterior. Con este recorte, los fondos aguantarían hasta septiembre, pero la cartera de Jordi Hereu se plantea más escenarios.

Así lo han señalado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que han señalado que «las cantidades de las ayudas del Plan Auto+ se van a ver muy reducidas, en comparación con el plan anterior, vigente hasta 2025, en el que se repartían hasta 7.000 euros por cada coche». «Ahora, el Ejecutivo plantea la posibilidad de que los incentivos se queden en los 2.000 euros para que el presupuesto no se agote en unos meses y dure, al menos, hasta septiembre», han puntualizado.

«Hay varios escenarios sobre la mesa, el que 100% no está es dar 7.000 euros para cada coche eléctrico que se vende en el mercado español, y tampoco se contempla el achatarramiento en el Plan Auto+, a pesar de que tiene un elevado beneficio en la reducción de la edad del parque móvil en España», han destacado.

Las citadas fuentes explican a OKDIARIO que «por el momento, no están decididas las cuantías y el proceso se encuentra paralizado hasta cerrar algunos flecos con otras carteras involucradas en el plan».

«No obstante, la idea que tiene el Ministerio de Industria es relacionar la cantidad de los incentivos con la duración del plan para que no pase como en 2025, que en junio ya había regiones con el presupuesto agotado. Por ello, el escenario más factible es incentivar la demanda de este tipo de motorizaciones con 2.000 euros por vehículo hasta septiembre, aunque también está sobre la mesa 4.000 euros y que los fondos se agoten en mayo en algunas comunidades autónomas o 1.000 euros y que dure todo el año», añaden.

Lo cierto, es que ya ha pasado más de un mes desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico en España y se sigue sin aprobar nada, ni conocer los detalles de lo comunicado a principios de diciembre.

Ayudas al coche eléctrico en Alemania

Una situación muy distinta se vive en Alemania, donde el Gobierno ha anunciado un nuevo programa de subvenciones para la adquisición de vehículos 100% eléctricos o híbridos enchufables que sean adquiridos por clientes particulares a partir del pasado 1 de enero de 2026 con una dotación de 3.000 millones de euros hasta 2029.

Las subvenciones que ha activado el Ejecutivo alemán van desde los 1.500 euros a los 6.000 euros, en función del tipo de vehículo, los ingresos y el tamaño de la familia. Las solicitudes se pueden presentar con carácter retroactivo para todos los vehículos adquiridos a partir del 1 de enero de 2026 y se espera que el portal esté en funcionamiento en el mes de mayo.