Ni aceite ni alcohol: el truco para que tu parabrisas repela la lluvia y sólo necesitas este ingrediente de tu cocina

La lluvia puede ser uno de los mayores enemigos de la conducción segura, ya que reduce la visibilidad, aumenta la distancia de frenado y, por ende, multiplica el riesgo de accidentes. Los conductores confían en los productos repelentes de agua comerciales para mantener el parabrisas limpio, pero lo que muchos no saben es que la patata cumple exactamente la misma función gracias a su alto contenido en almidón.

Este carbohidrato forma una fina capa que repele el agua de los cristales del coche. Gracias a este truco casero, las gotas, en lugar de adherirse, resbalan fácilmente, dejando el parabrisas limpio y despejado. «La patata no sólo actúa como una barrera física, sino que su composición química crea una interacción con la superficie del cristal que mejora la visibilidad en condiciones de lluvia», señalan los expertos.

El truco de la patata en el parabrisas

@omatheusconforti “TU JÁ PASSOU UMA BATATA NO VIDRO DO SEU CARRO? 🤔 SE TU ANDA DE MOTO,experimenta passar na viseira do capacete também! Parece estranho, mas funciona MESMO! 🥔💦 Ao passar uma batata no vidro do carro ou na viseira do capacete, você cria uma camada que faz a água escorrer e impede que o vidro embace! Isso acontece porque o amido da batata forma uma barreira que repele a umidade. 🚗💨 Essa dica é perfeita para quem anda de moto ou de carro e quer enfrentar a chuva e o frio sem perder a visibilidade! 👀✨ Já conhecia esse truque? Testa aí e me conta o que achou!” ♬ som original – omatheusconforti

Aunque la idea puede sonar sencilla, es fundamental aplicarla correctamente para obtener los resultados deseados:

Lo primero es cortar la patata por la mitad, ya que se utiliza la superficie interna del tubérculo para frotar el cristal. A continuación, se frota el cristal desde el interior o el exterior del parabrisas. Por dentro, la película dura más y protege el cristal sin interferir con limpiaparabrisas; por fuera, mejora la visibilidad inmediata bajo lluvia. El movimiento debe ser uniforme para cubrir toda la superficie. Con un trapo húmedo, se limpia cualquier residuo visible de almidón, dejando una capa casi imperceptible.

Es recomendable aplicar el método antes de que llueva para que la película tenga tiempo de adherirse correctamente. Ahora bien, es importante recordar que la capa de almidón se degrada con el tiempo, así que es necesario reaplicarla cada cierto tiempo.

El Artículo 18 del Reglamento General de Circulación establece lo siguiente: «El conductor deberá mantener el vehículo en condiciones que no perjudiquen la seguridad vial, especialmente en lo relativo a la visibilidad, manteniendo limpias y en buen estado las lunas, parabrisas, espejos y otros elementos que puedan afectar a la conducción».

En un mundo donde los métodos caseros a menudo se subestiman, este truco nos recuerda que con un poco de ingenio es posible solucionar cualquier problema cotidiano. La próxima vez que llueva, quizás merezca la pena probar la magia de este remedio casero que se ha hecho viral en redes sociales como TikTok. La seguridad y la visibilidad son lo más importante para una conducción casera, y si se puede lograr con algo tan simple como una patata, ¿por qué no intentarlo?

Consejos de la DGT para conducir con lluvia

«Cuando llueve, el riesgo de sufrir un accidente aumenta hasta un 70% según varios estudios. Con el asfalto mojado, la adherencia de tus neumáticos es menor y necesitas más metros para detener tu vehículo. Por eso, cuando llueva mientras conduces, usa el alumbrado de cruce, aumenta la velocidad del limpiaparabrisas en los adelantamientos, amplía la distancia de seguridad y enciende la calefacción para evitar que los cristales se empañen. Además, antes de empezar a circular, asegúrate de que tus neumáticos están en buen estado, comprobando el desgaste de las ranuras principales de la banda de rodadura».

Enciende las luces de cruce para ser vistos mejor (ver bien y ser visto).

Comprueba el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas y luneta térmica.

Orienta la calefacción interior del vehículo hacia los cristales para combatir el vaho que se forma por la humedad y límpialos con una bayeta seca.

No adelantes sin necesidad.

Comprueba periódicamente la eficacia de los frenos, tocándolos suavemente para secar la humedad de las pastillas.

No frenes bruscamente para evitar el deslizamiento (aquaplaning).

Si la precipitación es fuerte y te impide la visibilidad como conductor, procede a parar con mucha precaución, fuera de la carretera (nunca en la calzada), y espera el fin del chaparrón.

Ten presente que la distancia de frenado es mayor con lluvia, por lo que aumentaremos la distancia de seguridad con el vehículo delantero.

La «regla del cuadrado» es la medida para el cálculo de la distancia de seguridad. Para su cálculo, si circulamos por ejemplo a 90 Km/h, elimine la última cifra quedando 9 y multiplique este número por sí mismo 9 x 9 = 92 = 81, luego la distancia de seguridad al vehículo que va delante debería ser 81 metros.