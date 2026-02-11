Tu coche estás gastando más gasolina de la que debería y no te has dado cuenta: la diferencia es abisma

Todos conocemos los principales trucos para ahorrar combustible, como mantener una velocidad constante, circular en la marcha más larga posible o arrancar el motor con suavidad. Sin embargo, hay otros aspectos que pasan completamente desapercibidos, y son igual de importantes. En un vídeo publicado en TikTok, Juanjo Jiménez, mecánico con años de experiencia en el sector, es contundente: «Llevarlo así te puede salir bastante caro y hacer que consumas más combustible», refiriéndose al filtro de aire.

La suciedad obstruye el flujo y el sistema de inyección compensa inyectando más gasolina de la cuenta, lo que encarece cada trayecto y acelera el desgaste de componentes. Asimismo, el coche quema de más y expulsa humo negro por el escape. El experto señala que la eficiencia de un motor reside en la proporción exacta entre aire y carburante: «La diferencia es brutal», resume Jiménez

La importancia del mantenimiento del filtro de aire para ahorrar gasolina

«Llevar el filtro de aire del coche en mal estado puede salirte bastante caro, aunque a simple vista no lo parezca. Un filtro excesivamente sucio obstruye la entrada de aire que necesita el motor para funcionar correctamente, lo que puede provocar averías en componentes como el caudalímetro, que al no refrigerarse de forma adecuada puede terminar dañándose.

Además, esta falta de aire obliga al sistema de inyección a añadir más combustible para compensar, dando lugar a una combustión poco eficiente. El resultado es un mayor consumo de carburante y, en muchos casos, la aparición de humo negro por el tubo de escape, señal clara de una mezcla rica con exceso de combustible. Mantener el filtro de aire limpio y sustituirlo cuando corresponde es una inversión mínima que ayuda a reducir el consumo, evitar averías y alargar la vida útil del motor».

El mantenimiento del coche no simplemente una cuestión de seguridad, también lo es de ahorro. Sin embargo, hay componentes básicos que muchos conductores pasan por alto. Uno de los más descuidados es el filtro de aire, cuya suciedad puede desencadenar una cadena de problemas mecánicos.

Juanjo Jiménez muestra el caso de un Renault Clio que llegó al taller con el filtro en condiciones pésimas: «Llevar el filtro de aire de tu coche así de sucio te puede salir bastante caro y hacer que consuma más combustible», explicó. El filtro de permite que el motor reciba la cantidad adecuada de aire limpio para realizar la combustión. Sin embargo, cuando está sucio, el aire no entra con la fluidez necesaria y el sistema de inyección se ve obligado a compensarlo aumentando la cantidad de carburante.

«En estos casos es habitual que al acelerar el coche expulse humo negro por el tubo de escape», señala Jiménez. Ese humo es una señal clara de que hay un exceso de combustible que no se está quemando correctamente. Además del gasto adicional, esta situación puede afectar a otros componentes, como el caudalímetro, que mide la cantidad de aire que entra en el motor.

Pero el filtro de aire no es el único factor que influye en el consumo. El Real Automóvil Club de España (RACE) recuerda que «os neumáticos deben ir hinchados a la presión indicada por el fabricante y según las condiciones climatológicas (con mucho frío el neumático necesita un poco más de presión). Conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta hace que el consumo aumente en un 2% en áreas urbanas y un 4% en las interurbanas»,

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) subraya que «el gasto de combustible también se reduce de forma muy marcada con la tendencia a conducir en la marcha más larga posible, incluso en ciudad respetando los límites. Y es que los motores actuales permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo. En este sentido es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada. Y tomar como referencia que antes de llegar a 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha. Volviendo a la ciudad y si el coche no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha».

Finalmente, «al iniciar la marcha el motor está frío, por lo que se aconseja una conducción suave, sin acelerones y manteniendo unas revoluciones bajas hasta que alcance los 90ºC. Durante este periodo inicial la electrónica de la gestión del motor regula el momento y tiempo de inyección, aumentando la cantidad de combustible para tener un funcionamiento óptimo. Por tanto, si en estos primeros instantes se realiza una conducción con un elevado régimen del motor, inevitablemente sube el consumo».