El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado las condiciones de las ayudas al coche eléctrico del nuevo Plan Auto+ y Tesla será uno de las marcas más perjudicas, al no sólo depender del tipo de motorización de los coches, sino también del precio de los mismos -tiene que costar menos de 35.000 euros- y de su lugar de producción, tanto del vehículo como de la batería. Una norma con la que las ayudas al Tesla Model 3 y el Tesla Model Y, pasarían de los 7.000 euros con los incentivos anteriores -plan Moves III- a, en el peor de los casos, 2.500 euros.

Según explican fuentes del sector, en conversaciones con este diario, el fabricante automovilístico de Elon Musk sería uno de los más castigados por la nueva fórmula que ha implementado el Ejecutivo con los incentivos al coche eléctrico, mientras que Renault, Stellantis y Volkswagen serían las firmas más beneficiadas por las ayudas de Sánchez a este tipo de motorizaciones gracias a su oferta asequible de motores 100% eléctricos con producción en Europa.

Tesla, con menos ayudas al eléctrico

En concreto, el nuevo Plan Auto+ promete incentivos de 2.250 euros si los turismos están propulsados por motores 100% eléctricos y 1.125 euros en caso de que los motores son híbridos enchufables o de autonomía extendida. Apartado en el que, tanto el Model 3, como el Model Y, sumarían 2.250 euros en incentivos al estar propulsados por motores 100% eléctricos.

Una cantidad a la que habría que sumar 1.125 euros si el coche cuesta menos de 35.000 euros y 675 euros en caso de que supere la citada cantidad pero no supere en ninguno de los casos en el total de la factura los 45.000 euros. En este caso, el Tesla Model 3 sólo optaría a los 675 euros, al igual que el Tesla Model Y al superar los 35.000 euros de precio final que exige el Ejecutivo para optar al 25% del total de los incentivos.

Una vez completado el apartado de las motorizaciones y el precio viene la parte más complicada en la que el Ejecutivo de Sánchez premia la producción made in Europe, con 675 euros a los coches producidos en el Viejo Continente y 450 euros adicionales para aquellos que también monten la batería en suelo comunitario. Aunque en este último apartado explica que los fabricantes automovilísticos podrán proponer conceptos adicionales alternativos para beneficiarse del 10% de las ayudas.

Producción de Tesla en China

En materia de producción es sencillo. Tesla ensambla su Model Y en las instalaciones que tiene el fabricante automovilístico en Berlín (Alemania), con lo que opta a 675 euros más, mientras que el Model 3 se produce en la gigafactoría de Shanghai (China), por lo que se quedaría a cero en este apartado.

La duda viene con los incentivos a la producción o ensamblaje de baterías en Europa, ya que la compañía de Musk produce baterías en la gigafactoría de Berlín, pero muchas de las que se ensamblan en la planta alemana proceden en China, instalaciones principales para Tesla. Ante esta situación, fuentes del sector, consultadas por este diario, explican que «el nuevo sistema tiene una gran burocracia, lo que retrasará el proceso de puesta en marcha de los incentivos, que acumulan un mes de demora, ya que tiene apartados como el de la procedencia de las baterías de los coches en que se puede introducir trampas».

Una nueva norma qu eno sólo afecta a Tesla, también al resto de marcas chinas que no cuentan con producción en el Viejo Continente y que se despiden del 25% de los 4.500 euros de la ayuda del Plan Auto+, como es el caso de MG, BYD o Omoda.