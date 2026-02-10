Buenas noticias para el sector de la automoción en Europa tras conocerse que la Comisión Europea (CE) ha llegado a un acuerdo para retirar el arancel del 20,7% que asumía hasta ahora Seat por la importación del modelo Cupra Tavascan que produce en China. Un pacto que se ha producido después de que la marca con sede en Martorell haya aceptado fijar un precio mínimo para la venta del vehículo en la Unión Europea suficiente para no dañar a la industria europea.

La decisión, fechada el 9 de febrero y publicada en el Diario Oficial de la UE el martes, indicaba que el Grupo Volkswagen había acordado compromisos relacionados con proyectos de inversión en vehículos eléctricos en la UE para obtener la exención arancelaria.

Además de establecer un precio mínimo para la exportación, el acuerdo entre las partes implica limitar el volumen de las importaciones, aunque Bruselas no ha informado por razones de confidencialidad ni del precio fijado ni los contingentes a los que está sujeta la exención de arancel.

En todo caso, los servicios comunitarios han precisado que el acuerdo ha sido aceptado tanto por la filial de Volkswagen en Anhui (China) como por su socio en Europa, Seat con sede en Martorell.

El precio fijado es el resultado de una investigación que mostró que el techo propuesto por Volkswagen «para este modelo específico no será dañino para la industria de la Unión Europea». El fabricante asume, además, el compromiso de invertir en proyectos relevantes en el sector del coche eléctrico en la Unión Europea, «con hitos claramente definidos» y que apoye la estrategia industrial e incentive el cumplimiento de los objetivos de la transición climática.

El arancel del Cupra Tavascan

Unos aranceles que han tenido un grave impacto en las cuentas de la compañía que reportó una caída del 96% en su beneficio operativo, hasta los 16 millones de euros (18,9 millones de dólares) en los primeros nueve meses de 2025, afectada por las tasas al modelo Tavascan impuestas por Bruselas.

Desde octubre de 2024, la UE impone aranceles de hasta el 35,3% a todos los vehículos eléctricos fabricados en China que se exportan al mercado comunitario y, en este contexto, Seat está pagando un cargo adicional del 20,7%, además del arancel existente del 10% sobre su Cupra Tavascan.

Un modelo, que llegó al mercado a finales de 2024, que matriculó un total de 36.000 unidades el año pasado, lo que representa alrededor del 11% de las entregas totales de Cupra.