Cuándo son los test de F1 2026 en Barcelona: días, horarios y dónde ver por TV en directo y en vivo online gratis

El Gran Circo de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y las escuderías se preparan para iniciar los test oficiales antes del arranque del año. Tal y como informó la organización de la F1 hace unos meses, habrá hasta tres jornadas preparativas justo antes de dar el pistoletazo de salida, donde curiosamente una de ellas se realizará en la Ciudad Condal, en Barcelona, y las otras dos en el Circuito Internacional de Bahréin. Descubre cuándo son los test de la F1 en Barcelona.

Cuándo empiezan los test de Fórmula 1 en Barcelona

Tal y como hemos destacado líneas atrás, Barcelona será una de las grandes ciudades que acoja los primeros test de la pretemporada de Fórmula 1, concretamente del próximo lunes 26 de enero al 30 del mismo mes. Días más tarde, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero será el turno por partida doble para el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahrein, donde habrá dos tandas más de pruebas, divididos en tres días cada uno, y donde los pilotos pondrán a punto sus respectivos monoplazas de cara a la esperada temporada 2026.

Circuito de Barcelona (test 1): del lunes 26 de enero al viernes 30 de enero

Circuito de Bahrein (test 2): del miércoles 11 de febrero al viernes 13 de febrero

Circuito de Bahrein (test 3): del miércoles 18 de febrero al viernes 20 de febrero

Qué días duran y horario de los test de F1 en Barcelona

La Fórmula, además de oficializar los días de los test, también concretó los horarios de las respectivas pruebas. En Barcelona, a priori, los pilotos echarán a rodar aproximadamente sobre las 9 de la mañana y finalizarán la jornada sobre las 6 de la tarde, con un intermedio a mediodía para poder reponer fuerzas con la comida. En Bahréin, al ser una hora menos, el arranque de los entrenamientos será a las 08:00 horas y finalizará a las 17:00 horas.

Putting these dates straight in our diary! 🗓️ It’s a packed pre-season schedule, with Shakedown Week starting on January 26 👊#F1 pic.twitter.com/QaOSL7IUb3 — Formula 1 (@F1) January 18, 2026

Dónde ver en directo por TV y en vivo online los test de F1 de Barcelona

Los test de la F1 en Barcelona, al igual que ocurra con toda la temporada del Gran Circo, se podrán seguir a través de las pantallas de DAZN y sus respectivas aplicaciones. Por otro lado, en la web de OkDiario también podrás disfrutar del minuto a minuto de todos los test y todas las carreras del calendario, que arrancarán durante el próximo mes de marzo en Albert Park, Australia.

Cuándo arranca el Mundial