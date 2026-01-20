Honda presenta el nuevo motor del Aston Martin de Fernando Alonso: «Un avance para ganar el Mundial»

La nueva temporada de Fórmula Uno se postula muy ilusionante para Aston Martin. Uno de los principales motivos que invitan al optimismo es el nuevo motor que ha presentado este martes Honda para potenciar las aspiraciones de Fernando Alonso en 2026 a la hora de competir con los mejores coches de la parrilla.

Lo hará con una compañía que viene de haber colaborado con Red Bull durante las últimas cuatro temporadas, desde 2019 a 2025, hasta que el equipo de Max Verstappen decidiera pasarse a Ford a partir de esta temporada. Prueba de que el gran éxito del neerlandés radicaba en la potencia del motor de su monoplaza.

Para celebrar el nuevo acuerdo, la marca nipona hizo un acto de presentación en Tokio donde estuvieron presentes Toshiribo Mibe, director ejecutivo de Honda Motor; Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1; y Lawrence Stroll, presidente de Aston Martin.

«A partir de la temporada 2026, Honda proporcionará unidades de potencia a Aston Martin Aramco como socio oficial, lo que supone un importante avance en las aspiraciones a largo plazo del equipo de ganar el Campeonato Mundial. Ambas compañías han colaborado estrechamente de cara a la temporada, junto con Aramco y Valvoline, con la valiosa supervisión del director de estrategia, Andy Cowell, durante todo el proceso», indicó el comunicado.

Fue entonces cuando Stroll tomó la palabra para explicar cuál será el rumbo de Aston Martin a raíz de esta fusión: «Me complace celebrar el inicio de nuestra colaboración con Honda aquí en Tokio. Aston Martin Aramco y Honda comparten muchos valores, y esos valores nos han unido para 2026 y más allá. La sólida colaboración entre el Campus Tecnológico AMR en Silverstone y HRC en Sakura demuestra la solidez de nuestra alianza», expresó.

«Confiamos en contar con todos los elementos necesarios para luchar por la victoria en el futuro y tenemos una fe inquebrantable en el motor Honda y en sus ingenieros. Nuestro camino no siempre será fácil y nos esperan desafíos inevitables, pero ganar es lo que impulsa a ambas compañías a seguir adelante y juntos esperamos muchos años de colaboración exitosa», añadió.

Honda confía en dar un motor competitivo a Fernando Alonso

Toshihiro Mibe también lanzó un mensaje optimista acerca de las ambiciones y los planes que tiene la compañía de cara al cambio de normativa que beneficiaría para sacar el máximo rendimiento al nuevo Aston Martin: «La participación de Honda en la F1, la cumbre de las carreras automovilísticas, ha sido la encarnación del espíritu del fundador de la compañía, Soichiro Honda, quien inspiró a los ingenieros de Honda a comprometerse a convertirse en el número uno del mundo y asumir los desafíos más difíciles.

«En 2026, la F1 experimentará un cambio importante en la normativa, tanto para el chasis como para la unidad de potencia. Honda considera la F1 un símbolo de desafío e innovación, y Honda Racing Corporation (HRC), la división global de competición de Honda, ha desarrollado el RA626H, la nueva unidad de potencia para la temporada 2026, para afrontar estos retos. En su afán por convertirse en el número uno del mundo, Honda seguirá afrontando retos junto con Aston Martin Aramco», dijo.

«Hoy también lanzamos una nueva marca «H» con un diseño renovado, que Honda ha adoptado como el nuevo símbolo que representa su negocio automotriz. Esta nueva marca «H» simboliza la transformación del negocio automotriz de Honda, por lo que es un momento importante para nosotros», concluyó.

Habrá aún que esperar al próximo 9 de febrero para el lanzamiento oficial de todo el equipo, un mes antes de que comience la temporada con el Gran Premio de Australia en Melbourne.