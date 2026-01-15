El verdugo de Alonso en Aston Martin rabia tras ser cesado por Newey: «No creo que sean aspirantes…»

La espera antes del Mundial de Fórmula 1 2026, pese a ser la más corta de la historia entre campeonatos, se está haciendo más larga de la cuenta. Tanto para los aficionados del motor como para las voces autorizadas de este deporte. Una de ellas, aunque perdió gran parte de su prestigio en los últimos años, es Dan Fallows, que se ha mojado sobre cómo le irá a Aston Martin y a Fernando Alonso este año.

Su valoración es la de un tipo que fue sustituido por alguien que fue su jefe en su antigua vida en Red Bull y que, además, tiene una carrera claramente más exitosa. Fallows se embarcó en solitario a la aventura de desarrollar monoplazas y fracasó con los dos últimos de Aston Martin que arruinaron las opciones de pelear por todo a Alonso.

El ingeniero británico fue cesado por Adrian Newey, quien ha diseñado el coche verde para este 2026, año en el que tanto la escudería como Alonso desean volver a la senda de los podios, e incluso de iniciar la de las victorias gracias al cambio de reglamento y a la mano del aerodinámico más laureado de la historia de la F1 en la fábrica de Silverstone.

De ahí que su afirmación no sea muy positiva para Aston Martin: «No creo que nadie dentro del equipo espere que sean aspirantes al campeonato desde el principio». Fallows no confía en que el equipo inglés vaya a colarse entre los dominadores desde los comienzos de la próxima temporada, como así asegura en el pódcast James Allen on F1.

Fallows arruinó a Alonso

Cabe recordar que Fallows fue apartado del área del equipo de F1 por sus fracasos con los terribles AMR24 Y AMR25, monoplazas que alejaron a Alonso de la zona alta. Ahora, el piloto español desea regresar a ésta de la mano de Newey, mientras su verdugo no da muchas alas al trabajo de su sustituto: «He trabajado con Adrian antes y es capaz de dar sorpresas, así que quién sabe. Pero creo que si vemos un buen progreso por su parte como equipo, estarán contentos con eso este año».

«Adrian sería el primero en admitir que no se puede pasar de cero a ser un aspirante absoluto al campeonato en un abrir y cerrar de ojos. Creo que la clave para ellos es continuar ese camino por el buen camino. Debería conducir al éxito a largo plazo, pero tal vez no directamente en el primer año del nuevo reglamento», sentenció Fallows. Por suerte para todos, ya sólo quedan menos de dos meses para descubrir qué rumbo toma Aston Martin desde el Gran Premio inaugural en Australia (6-8 de marzo).