Rueda la primera cabeza en Aston Martin: Dan Fallows deja su cargo de director técnico

Ya ruedan cabezas en Aston Martin y la primera de una limpia que se avecina tras una pésima temporada sumada a la llegada masiva de ingenieros con talento como Adrian Newey, Enrico Cardile y Andy Cowell ha sido la de Dan Fallows. El creador del fallido monoplaza de Fernando Alonso en el Mundial de Fórmula 1 2024 deja de inmediato el cargo de director técnico.

«Aston Martin Aramco y el director técnico Dan Fallows anunciaron hoy conjuntamente que a partir de noviembre Dan dejará de ser el director técnico del equipo de F1 y permanecerá en el grupo», anunciaba la escudería británica este martes, confirmando que el aerodinámico permanecerá en la estructura, pero no desarrollará el AMR25.

Aston Martin Aramco announces change to technical leadership team.

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 12, 2024