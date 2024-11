Aston Martin presume del túnel del viento que hará campeón a Alonso: «Me sentí como en Star Wars»

Aston Martin ha alzado las campanas al vuelo con el desarrollo del monoplaza de 2025 en boca de su jefe de equipo, Mike Krack. El ingeniero luxemburgués ha comentado sus sensaciones tras adentrarse en el nuevo túnel de viento, ya propio de la escudería británica, y en el simulador del siguiente coche que pilotará Fernando Alonso, con el que confían en que el asturiano vuelva al podio como el año pasado consiguió hasta en ocho ocasiones.

La comparación de Krack fue cuanto menos sorprendente y es que comentó el parecido del simulador del monoplaza con el que Alonso y Lance Stroll competirán en el próximo Mundial de Fórmula 1 con una de las sagas de películas más vistas de la historia. «Vi una demostración de nuestro nuevo simulador y me quedé absolutamente impresionado. Me sentí como si estuviera en Star Wars», afirmó.

«También ha sido un gran proyecto, con un equipo dedicado que ha volcado toda su experiencia para que sea el mejor de su clase. Al igual que en el túnel de viento, voy a hablar con todos en un esfuerzo por aumentar mi propia comprensión, y el simulador es simplemente asombroso. Mejorará nuestra fidelidad, mejorará todo el ciclo de retroalimentación que tendrá el conductor», amplió sobre este asunto.

Krack también entró a valorar en unas declaraciones facilitadas por Aston Martin en su página web acerca de las nuevas incorporaciones que acogerá el equipo con sede en Silverstone: «Tengo muchas ganas de empezar. Con Enrico (Cardile), estamos adquiriendo una enorme experiencia en la dirección y liderazgo de una organización técnica. Con Adrian (Newey), se obtiene una enorme cantidad de creatividad y conocimiento integral del vehículo. Estoy entusiasmado de tenerlos aquí porque, en primer lugar, nos van a ayudar a fabricar coches más rápidos y, en segundo lugar, voy a aprender mucho de ellos».

Aston Martin, Krack y el mal Mundial de 2024

Y también se centró en la figura de Andy Cowell: «Está completamente comprometido, no le llevó mucho tiempo encontrar su lugar. Todavía está aprendiendo cómo hacemos las cosas, pero no tiene miedo de preguntar y no le asusta el cambio. El intercambio ha sido muy colaborativo y se está adaptando muy rápido. Andy es un tipo que se pone serio cuando necesita serlo y disfruta de la risa cuando no lo hace. Es un líder muy fuerte, pero también un buen oyente».

Y el luxemburgués, como suele ser costumbre en él, tampoco se escondió a la hora de analizar este mal 2024 de Aston Martin: «Ha sido nuestra temporada más difícil porque no hemos cumplido con nuestras propias expectativas. Nos planteamos el reto de crear un coche que pudiéramos desarrollar continuamente para competir con los cuatro mejores equipos, y no hemos estado a la altura de esas ambiciones. Tenemos que ser honestos al respecto. Tenemos que aceptar la situación, aprender todo lo que podamos de ella, comprender los errores que hemos cometido y encontrar la mejor manera de seguir adelante».

Por último, recordó la hazaña de los suyos en el Gran Premio de Brasil, donde tras una clasificación desastrosa con dos accidentes de Alonso y Stroll consiguió sacar los dos coches ese mismo día a pista tan sólo dos horas más tarde: «También debo elogiar el espíritu de equipo que se ha demostrado en la pista y en Silverstone. En Brasil, contra todo pronóstico, el equipo reconstruyó dos coches en un tiempo récord. El trabajo en equipo ha sido increíble y me ha hecho sentir muy orgulloso.

«De vuelta en la base, hemos producido piezas nuevas en nuestras nuevas instalaciones en un tiempo récord y con la máxima calidad. Todos hemos trabajado juntos, sin quejas, solo colaboración. Cuando veo eso, confío en lo que podemos lograr juntos. Solo necesitamos tiempo, sentenció a poco más de una semana de que llegue la cita en Las Vegas.