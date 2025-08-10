Fermín se reivindica y cierra la puerta la puerta a salir del Barcelona: «Me quedo, podéis estar tranquilos»

Fermín López ha confirmado que su sitio está en el FC Barcelona. Después de los rumores de que pudiese salir si llegase una gran oferta para hacer caja, el mediocampista atendió a los medios después de la victoria culé en el Gamper ante el Como. Anotó un doblete con golazo incluido, y no pudo esconder su felicidad para comunicar su continuidad.

«Ha sido un gran partido de todo el equipo y esto nos ayuda a ganar confianza y ritmo de juego. No me iré del Barça. Me quedaré aquí porque el Barça es el club de mis sueños. Podéis estar tranquilos afición porque soy feliz», explicó después de ser nombrado el mejor jugador del partido. Una reacción después de que varios equipos de Europa sondeasen la operación y tentar así a un Joan Laporta que necesitaba ingresos para inscribir los nuevos fichajes.

«Los nuevos jugadores lo están haciendo muy bien y nos ayudarán mucho esta temporada. Estoy muy contento por ellos», comentó antes de cerrar filas después de todo lo ocurrido en torno a la guerra que hubo con Ter Stegen: «Son asuntos internos. Es nuestro capitán, le respetamos mucho y estamos tranquilos», añadió.

Fermín brilla en el Gamper

El futbolista de 22 años ha aprovechado la pretemporada para ser más importante en los planes de Hansi Flick. A los 21 minutos soltó un zurdazo colocado después de haber robado el balón en campo rival. Siguió insistiendo y, en el minuto 36, aprovechó un rechace para soltar un derechazo colocado a la escuadra izquierda con una gran rosca.

Con contrato hasta 2029, el técnico alemán le considera un jugador importante dentro de la plantilla. Aunque no goza de la titularidad de compañeros como Pedri o Frenkie de Jong, su influencia cuando sale al campo ha hecho que Flick no quiera hablar de su venta. El jugador no quiere salir del conjunto azulgrana, y el club le considera que aún tiene mucho margen de mejora para explotar en Barcelona.