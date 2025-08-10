Sólo necesitas 20 segundos: el mejor truco de Dabiz Muñoz para freír huevos

20 segundos son suficientes para freír huevos, siguiendo el truco de Dabiz Muñoz, un experto en la cocina que nos ayudará a crear las mejores recetas. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que realmente acabarán siendo esenciales. Con novedades destacadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en estos días de transformación en los que todo puede ser posible. Es hora de volver a lo tradicional a la cocina de un básico que estará de vicio.

Unos buenos huevos serán los que pueden acabar acompañando a numerosas recetas, ya sea de carne o de pescado o de verduras. Este ingrediente low cost que nos ha acompañado en numerosas ocasiones puede acabar siendo el mejor aliado de una combinación básica de sabores. Sin duda alguna, deberemos tener en cuenta este tipo de alimentos que nos servirán para disfrutar de una serie de recetas tradicionales espectaculares. Si quieres cocinar los mejores huevos fritos del momento, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerlo con este sencillo truco que te cambiará la vida.

Necesitas sólo 20 segundos

Nos hemos acostumbrado a vivir a toda velocidad, tenemos por delante algunas peculiaridades que pueden llegar a ser las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que marcarán estos días.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que marcará estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Es hora de dejar salir un cambio en la manera de cocinar, en verano queremos aprovechar el máximo tiempo posible.

Con la ayuda de estos trucos podemos disfrutar de un tipo de ingrediente que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Vamos a crear un plus de buenas sensaciones que hasta el momento no nos imaginaríamos.

Estamos ante uno de los platos más antiguos de la humanidad, unos buenos huevos se convertirán en los mejores aliados de un cambio de tendencia que puede ser esencial, conseguiremos un plato de restaurante en tan sólo 20 segundos, prepara el pan para mojar y un buen vino tinto. El truco de Dabiz Muñoz nos cambiará la forma de cocinar un alimento que seguro que tenemos en casa en este momento.

Este es el mejor truco de Dabiz Muñoz para freír huevos fritos

A partir de ahora vas a poder crear una de esas recetas que pueden acabar siendo las que nos marcarán para siempre. Un buen básico que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

En vivo y en directo en sus redes sociales Dabiz Muñoz nos explica cómo cocinar unos buenos huevos. Según este experto: «Me flipan los huevos fritos en mucho aceite de oliva humeante con puntilla bien tostada y muy crujiente, el resto de la clara no muy hecha y la yema cocinada pero cremosa, que no liquida…»

Te proponemos una receta original con un ingrediente que, sin duda alguna, cambiará para siempre la manera de hacer huevos fritos, con un toque de miel que te apasionará.

Ingredientes:

2 huevos frescos

1 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de miel

2 rebanadas de pan tostado

Beicon o panceta en lonchas

Pimienta molida

Sal

Como preparar los huevos fritos con miel: