Postres de Reyes con Jordi Cruz.

El Día de Reyes tiene algo especial. Es el momento en el que la Navidad se despide sin prisas, con sobremesas largas, cafés que se alargan más de lo previsto y postres que invitan a seguir sentados un rato más. Aunque el roscón sigue siendo imprescindible, cada vez apetece más acompañarlo, o incluso sustituirlo, por propuestas distintas. Inspirados en la manera de entender la cocina de Jordi Cruz, estos postres de Reyes apuestan por la creatividad, el equilibrio y el respeto al sabor de siempre, pero con una mirada actual.

La visión pastelera de Jordi Cruz

Jordi Cruz ha sabido trasladar la alta cocina a un lenguaje comprensible y apetecible. En su universo dulce no hay fuegos artificiales innecesarios: todo tiene un porqué. Sus postres buscan emocionar desde la sencillez bien ejecutada, con técnicas precisas y sabores reconocibles. En Reyes, esta forma de trabajar se traduce en propuestas elegantes, pensadas para disfrutar sin empalagar y para cerrar la comida con una sensación agradable, no pesada.

1. Roscón reinventado: ligero y aromático

El roscón sigue ocupando un lugar protagonista, pero se adapta a los gustos actuales. En esta versión inspirada en Jordi Cruz, la masa gana ligereza gracias a fermentaciones más largas y cuidadas. El dulzor se ajusta para no saturar y se refuerzan los aromas naturales de naranja, limón y agua de azahar. La decoración se simplifica: menos cantidad, mejor calidad. Fruta confitada bien seleccionada, almendra tostada y un acabado limpio que invita a cortar otra porción sin pensarlo demasiado.

2. Turrón convertido en postre de cuchara

El turrón, tan presente en Navidad, encuentra aquí una segunda vida. En lugar de servirse en bloque, se transforma en una crema suave y sedosa de turrón de Jijona, presentada en formato individual. Se acompaña con un crujiente de almendra y un ligero contrapunto amargo, como cacao puro o café. El resultado es un postre equilibrado, fácil de comer y perfecto para quienes quieren disfrutar del sabor del turrón sin sensación de exceso.

3. Chocolate, naranja y aceite de oliva

Pocos sabores funcionan tan bien juntos como el chocolate y la naranja. Jordi Cruz suele llevar esta combinación un paso más allá incorporando un ingrediente muy nuestro: el aceite de oliva virgen extra. Una mousse de chocolate negro intensa, un gel o confitura ligera de naranja y unas gotas de aceite crean un postre lleno de matices. Es elegante, nada empalagoso y con un punto adulto que lo convierte en una alternativa ideal al roscón clásico.

4. Trufas de Reyes: pequeñas pero intensas

Las trufas son ese detalle que nunca falla. Pequeñas, fáciles de servir y perfectas para acompañar el café. En una versión inspirada en Jordi Cruz, se apuesta por chocolate de calidad, nata en su justa medida y aromas sutiles como vainilla, piel de naranja o incluso un toque de licor. Se presentan sin artificios, rebozadas en cacao puro o frutos secos molidos, y desaparecen del plato casi sin darse cuenta.

Presentación: menos es más

La presentación es parte fundamental de la experiencia. Siguiendo la filosofía de Jordi Cruz, en Reyes conviene no recargar. Porciones bien pensadas, platos sencillos y algún detalle que aporte contraste visual. Un postre bonito, pero honesto, se disfruta el doble y deja mejor recuerdo.

Estos postres de Reyes son una forma diferente de celebrar el final de las fiestas: con técnica, buen gusto y sabores que reconfortan. Propuestas pensadas para compartir, disfrutar sin prisas y despedir la Navidad con la mejor sensación posible.