¿Te gusta el roscón de Reyes? Estos son los que comen Felipe y Letizia

Jesús Ortiz ha tomado el importante rol desde hace años de deleitar a Doña Letizia y Don Felipe con un delicioso roscón por el Día de Reyes. El típico dulce al que nadie puede resistirse y que hace años procuraba cocinar él mismo, aunque en 2019 se daba a conocer que el padre de la Reina había optado por recurrir al reconocido obrador de Isabel Maestre.

«Jesús Ortiz acudió la semana pasada al obrador de Isabel Maestre para encargar un roscón. Eligió uno sin nata y de un kilo», informaban en exclusiva desde el portal de LOC hace ya 6 años. Esa era la primera vez que el periodista recurría a un sitio especializado para elaborar este postre tan codiciado durante las Navidades. Un auténtico manjar cuyo precio ascendería a 37, 50 euros (en caso de un roscón de 500 gramos sin relleno) y que siempre queda «finalista o campeón todos los años en Madrid».

Jesús Ortiz. (Foto: Gtres)

Además, se caracteriza por elaborarse de manera artesanal y se cuece en el mismo día, siendo su ternura y sus aromas algunas de sus principales características, «pues utilizamos las mejores materias primas, como el Agua de Azahar Luca de Tena que nos traen todos los años desde Sevilla». Al igual la decoración, que también es bastante característica, «pues sólo incluímos naranja confitada, azúcar Cassenade y almendra tostada», explican en la web principal. «Lleva su haba, su premio (de porcelana policromada) y una corona infantil».

Así es el roscón favorito de los Reyes en casa de Jesús Ortiz

Mientras que, si queremos relleno, desde el obrador ofrecen la posibilidad de que sea con nata o trufa con un coste extra de 7,90 euros. Tal y como explican en la propia web, «se puede pedir ya montado o aparte». Y piden al cliente que especifique su preferencia, ya que, en caso de que sea aparte, «el relleno se presentará en una manga pastelera». «También se pueden pedir sin roscón, para acompañar otros postres. Nosotros recomendamos poner una cucharada generosa en el chocolate hecho. Roscón, nata y chocolate hecho: no hay mayor placer», afirman.

Roscón de Isabel Maestre. (Foto: isabelmaestre.com)

Y es que el de Isabel Maestre es un establecimiento de lujo que tiene entre sus clientes a Carolina de Mónaco o Camilo José Cela, quien lo escogió para celebrar su 80 cumpleaños.

Durante 28 años Maestre sólo servía bajo encargo, aunque a partir de 2018 decidía hacer más accesibles sus platos. Justo por eso, inauguraba un espacio en el Club del Gourmet de El Corte Inglés de la calle Serrano. Aunque, a día de hoy, cabe destacar que el pedido a domicilio sigue siendo su gran especialidad. Y ahora también presumir de contar con Jesús Ortiz entre algunos de sus clientes más selectos.

Jesús Ortiz junto a Paloma Rocasolano, Leonor y la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

El padre de la Reina, coescritor de un libro de recetas

El amor que siente Ortiz por la cocina se ha hecho muy patente también mediante la reciente colaboración que ha hecho con un libro de recetas escrito por Jorge Alonso, fundador de Ediciones Agoerio. En el mismo, el padre de la Reina se ha encargado de escribir el prólogo, tal y como han confirmado desde la propia editorial.

Ya en imprenta: “Las comidas de Villasinda”. “Este libro de recetas nace en un lugar muy concreto: mi casa, Villasinda. Una cocina normal, pero moderna. Funcional, con mobiliario de Santos y de Silestone y electrodomésticos Balay, con un ventanal precioso desde el que se ve… pic.twitter.com/t58V6aEvsm — JORGE ALONSO ÁLVAREZ ⚓️ (@Cocodrilodos) September 30, 2025

«Este libro de recetas nace en un lugar muy concreto: mi casa, Villasinda. Una cocina normal, pero moderna. Funcional, con mobiliario de Santos y de Silestone y electrodomésticos Balay, con un ventanal precioso desde el que se ve parte del Valle Miñor, en la provincia de Pontevedra», puede leerse en el breve extracto que han adelantado a modo de introducción. «Pero aquí lo que de verdad hay es voluntad, cuchillos que cortan «a su manera» y un periodista que, en sus ratos libres, se transforma en cocinillas».