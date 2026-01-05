El problema que Kate Middleton tiene con su teléfono móvil

Al igual que el resto de las personas, Kate Middleton también utiliza un teléfono móvil para comunicarse con sus seres queridos o para atender asuntos relacionados con su actividad oficial. Sin embargo, la princesa de Gales tiene un problema con este dispositivo. Aunque lo habitual es que es llevar el teléfono encima, a la esposa del príncipe Guillermo se le suele olvidar.

Algo que no le causa demasiados problemas dado que en los actos oficiales no tiene tiempo para mirarlo y en las salidas privadas siempre va acompañada de algún miembro del personal de seguridad que puede ayudar en caso de que necesite hacer una llamada o enviar un mensaje.

Kate Middleton y la princesa Charlotte en un acto en Norfolk. (Foto: Gtres)

Sin embargo, resulta cuanto menos llamativo que la princesa no esté pendiente de su teléfono móvil y que incluso llegue a perderlo. Según medios británicos, Kate Middleton pierde tantas veces el teléfono dentro de casa que esto se ha llegado a convertir en un tema de risa dentro de la familia real. Los Windsor están tan acostumbrados a que la princesa de Gales extravíe su móvil que hacen bromas con el asunto y hasta buscan soluciones para ayudarla. De hecho, algunos le han regalado gadgets para que lo pierda lo menos posible o que faciliten su localización.

La propia princesa ha hablado en alguna ocasión de este despiste que tiene con el teléfono móvil. Por ejemplo, en una conversación con la presentadora británica Giovanna Fletcher cuando todavía era duquesa de Cambrigde. Tal como explicó la periodista, Kate Middleton le dijo que era famosa en la familia real porque extraviaba su teléfono y que, por eso, entre los Windsor se habían propuesto regalarle artilugios para que no lo perdiera de vista.

Kate Middleton con un niño en Windsor. (Foto: Gtres)

La importancia de estar presente

Más allá de lo anecdótico, la despreocupación de la princesa de Gales por su móvil dice mucho de su carácter y de lo que le importa. Kate Middleton no presta atención a su teléfono porque está más pendiente de otras cosas, como su labor institucional, sus hijos o disfrutar del tiempo en familia. Algo que resulta muy importante en una época en la que las relaciones personales se han visto muy dañadas debido precisamente a las pantallas.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo juntos en un acto. (Foto: Gtres)

De hecho, de momento sus hijos no tienen móviles. Así lo confirmó el príncipe Guillermo en su intervención en el programa de Eugene Levy, The Reluctant Traveler en el que reveló que tanto él como Kate Middleton son muy estrictos con este tema. Guillermo explicó que es probable que le permitan a su hijo mayor, el príncipe Jorge, tener teléfono cuando pase a secundaria, pero con acceso limitado y bajo supervisión. El heredero contó que su hijo ya le pide tener móvil y hay algunas tensiones por este tema, pero entiende por qué sus padres consideran que todavía no es apropiado.

Vuelta a la agenda oficial

La familia real ha estado disfrutando de unas merecidas vacaciones las últimas semanas, aprovechando los días de Navidad. La última vez que vimos a Kate Middleton con su marido y sus hijos fue el pasado 25 de diciembre en Norfolk y por ahora el Palacio de Kensington no ha confirmado cuándo retomarán su agenda, aunque se espera que sea en los próximos días.