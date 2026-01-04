Arantxa de Benito califica la detención de Maduro con una frase muy contundente

La detención de Nicolás Maduro en Caracas por parte del Ejército de Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza ha desatado una oleada de reacciones. Los personajes de la crónica social, bien sea por redes sociales o a través de los micrófonos de la agencia Gtres, han querido lanzar su mensaje y expresar su parecer. Desde muy pronto, el pasado 3 de enero y tras amanecer con la noticia que ocurrió durante la madrugada del sábado en el país sudamericano, rostros conocidos venezolanos estrechamente relacionados con España o incluso afincados en nuestro país se han pronunciado escalonadamente.

Una de las primeras en publicar un mensaje en Instagram fue Virginia Troconis. También hicieron lo propio Carlos Baute, Fabiola Rodríguez, Ivonne Reyes o Ana Herminia, todos ellos naturales de Venezuela. La última en pronunciarse ha sido la modelo y presentadora española Arantxa de Benito. La modelo ha acudido a la presentación de la película Campeones 2 y, antes de entrar en la sala, ha atendido amablemente a la prensa en la zona del photocall. «Por fin vamos a ver si vemos un país como Venezuela libre», ha comenzado afirmando con rostro alegre y calificando lo sucedido de «notición».

«Ya era hora de que se acaben las dictaduras y las guerras», ha seguido diciendo esperanzada. «Deseo mucha paz para todo el mundo, que estamos muy deshumanizados», ha indicado. De la misma manera, ha enviado «todo el apoyo absoluto y total para Venezuela». «Su gente es libre y así tenemos que ir evolucionando en la vida», ha asegurado rotunda, dejando clara así su opinión al respecto del hecho histórico con el que hemos empezado el Año Nuevo.

Así han sido las Navidades de Arantxa de Benito

Las Navidades son unas fechas muy señaladas y se caracterizan por ser una época de reencuentros y reuniones familiares. Este es el caso de Arantxa de Benito, que ha pasado los días festivos acompañada de su núcleo duro. «Somos muy de tradiciones, lo hemos pasado en casa de mamá», ha señalado. «Han sido unas Navidades muy buenas, nos gusta celebrar y somos disfrutones», ha confesado, trasladando que están todos «juntos y sanos». A pesar de que han sido unos días muy alegres, tal y como de Benito ha admitido, siempre hay un momento para acordarse de los que ya no están: «Les recordamos y les celebramos también».

Lo más especial para ella, además de estar rodeada de sus seres queridos, ha sido estar con su único nieto —primer descendiente de su hija Zayra Gutiérrez y su novio Miki—. «Soy una abuela muy presente y muy entregada. Es un amor tan bonito, tan grande, tan único y tan incondicional que es muy recomendable», ha señalado analizando su papel con el menor, admitiendo que está muy orgullosa del título que tiene ahora y desvelando que el pequeño se ha convertido en la alegría de la casa.

Como no podía ser de otra manera, Arantxa ha confesado ante la prensa cuáles son sus deseos para este año 2026 que acaba de comenzar: «Salud para mí y para los míos y lo demás que vaya rodando, fluyendo con la vida», ha indicado.