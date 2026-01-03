Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo, preocupada por su familia tras lo sucedido en Venezuela

La situación en Venezuela es complicada y, tras más de dos décadas, la narcoductadura capitaneada por Nicolás Maduro está en jaque. Una situación sin precedentes que ha ocurrido gracias a la intervención del Ejército de Estados Unidos, que ha atacado varias bases militares en Caracas y ha conseguido capturar a Maduro y a su mujer, Cilia Flores.

Después de detenerlos inesperadamente, han sido metidos en un barco militar con rumbo a Nueva York, donde tendrán que hacer frente a la justicia y a los cargos que se les imputan relacionados con el tráfico de drogas. Por este motivo, los venezolanos afincados en España no han tardado en alzar la voz ante un atisbo de libertad que se vislumbra en el enclave sudamericano.

Ángel Cristo y Ana Herminia en el photocall de ‘Campeones 2’. (Foto: Gtres)

Así lo está viviendo la familia de Ana Herminia

A ellos se han unido otros rostros conocidos de nuestro país que, de igual forma, se han pronunciado en las redes sociales. La última en hacerlo a través de los micrófonos de la agencia Gtres ha sido Ana Herminia, esposa de Ángel Cristo, nacida en Venezuela hace más de cuatro décadas y afincada, en la actualidad, en España. A pesar de que ella se fue de su tierra natal muy joven, con 21 años, su familia continúa allí y afrontan una etapa de incertidumbre tras el acto de Estados Unidos acontecido este 3 de enero de 2026. «Estoy nerviosísima», ha confesado. «Mi padre está malito y yo estoy atacada», asegura. «Primero se fracturó el cráneo y fue un milagro que pudiera venir a la boda —celebrada el 17 de octubre de 2024—; ahora agarró una infección de hígado que le pasó a los pulmones», ha recordado y actualizado muy pendiente de que no se desborden los hospitales tras este episodio.

Ana Herminia durante una entrevista. (Foto: Telecinco)

A continuación, ha dado detalles de cómo se encuentran sus allegados: «Están sin agua y sin luz». Y ha seguido analizando la situación de desconexión a la que se enfrentan. «No pueden ver lo que está pasando, hay mal internet y muchas plataformas están caídas», ha verbalizado muy preocupada. Como no podía ser de otra manera, todos los familiares que no están allí se están encargando de grabarlo todo para tratar de enviarlo y que puedan ser conscientes de cómo se encuentra el país y cuáles son las últimas novedades en torno a la captura de Nicolás Maduro y su esposa: «Todos estamos volcados». Unas noticias que solo reciben cuando conectan con la señal telefónica una cobertura que incluso tienen que salir a buscar fuera del domicilio, en lugares específicos. «Es un desastre», ha dicho rotunda.

Ana Herminia en Madrid. (Foto: Gtres)

Ante los reporteros, se ha mostrado incrédula de lo que estaba pasando y no daba crédito a lo ocurrido durante la madrugada de este sábado. «Tiene que pasar la transición y todo eso», ha verbalizado. «Cuando desperté con la noticia, le dije a Ángel ‘no me lo creo’», ha desvelado con risa nerviosa y una emoción que se reflejaba en su rostro. Tras todo lo sucedido, Ana Herminia solo ha deseado poder regresar a su país y recuperar todo lo que la dictadura les ha quitado. «Ojalá vuelva la paz y la tranquilidad a un país tan bonito», ha deseado con optimismo y esperanza.