La Casa Real comparte las imágenes más destacadas del año más delicado de la Reina Sofía

La Reina Sofía acaba de poner punto final a uno de sus años más complicados. La última parte de 2025 ha estado marcada para la madre de Felipe VI por la publicación de las controvertidas memorias del Rey Juan Carlos y por la muerte de su prima Tatiana Radziwill, a quien estaba muy unida. Dos acontecimientos que se suman al delicado estado de salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia, de la que ha estado muy pendiente durante todo el año, incluso dejando de lado algunos de sus planes predilectos, como las vacaciones en Mallorca.

Sin embargo, el año que acaba de terminar ha tenido también momentos importantes para doña Sofía. A sus ya 87 años, la madre del monarca sigue siendo un miembro destacado de la Casa Real y se mantiene en activo. Mientras que la princesa Leonor y la infanta Sofía todavía no tienen agendas propias, doña Sofía es una figura esencial para el desempeño de la actividad oficial, que compagina con los compromisos en los que participa a través de la Fundación Reina Sofía. Una intensa rutina para su edad que demuestra su compromiso con el deber y su fortaleza.

La Reina Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Después de que en los últimos días la Casa del Rey haya ido publicando recopilaciones de fotografías que resumen la actividad de los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, ahora le ha tocado el turno a la Reina Sofía. Como miembro en activo de la monarquía, la madre del jefe del Estado ha tenido una agenda bastante completa, con compromisos que van desde la solidaridad, la protección de la naturaleza, la música y el ámbito internacional.

20 imágenes para 12 meses

Desde Zarzuela han escogido un total de 20 fotografías que resumen los últimos 12 meses de la Reina Sofía. Imágenes que, al igual que en el caso del resto de miembros de la Familia Real, han sido elegidas a conciencia y con criterio. En este caso destacan las fotografías en las que doña Sofía aparece con los Reyes o con sus hijas. Por ejemplo, hay dos instantáneas del día en el que el Rey Felipe VI le impuso la Insigne Orden del Toisón de Oro el pasado mes de noviembre, como agradecimiento a su servicio a la Corona y a su compromiso a lo largo de los últimos 50 años. Una cita en la que la Reina Sofía vistió un precioso conjunto de Alejandro de Miguel en color rosa. El modista, por cierto, ha sido uno de los que ha reaccionado a la selección de fotografías.

La Reina Sofía recibe el toisón de manos del Rey Felipe. (Foto: Gtres)

No falta tampoco una imagen de doña Sofía participando en la recogida de basuraleza, una de las iniciativas con las que más comprometida está. Tampoco de la recepción de autoridades en Mallorca, a la que acudió puntualmente a pesar de que tuvo que separarse de su hermana por unas horas. Este año la princesa Leonor y la infanta Sofía debutaron en el acto.

La Casa del Rey ha incluido una instantánea con la cantante Alaska, que participó en el recital al que asistió en su 87 cumpleaños y también una imagen de una audiencia con los Bancos de Alimentos en la que también participó el Rey Felipe VI.