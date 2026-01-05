Francisco Rivera denuncia amenazas a su familia tras aplaudir la actuación de Trump en Venezuela

Nicolás Maduro ha sido capturado y trasladado a Estados Unidos tras una operación militar organizada y realizada por el gobierno de Donald Trump, el pasado 3 de enero. Desde entonces, el dirigente sindical venezolano se encuentra en una cárcel federal de Nueva York esperando a comparecer ante el Tribunal por diferentes cargos. Como no podía ser de otra manera, las reacciones sobre lo ocurrido no se han hecho esperar, y mientras que hay quienes critican la acción del presidente estadounidense, hay otros que apoyan y aplauden la caída de Maduro. Entre estos últimos se encuentra Francisco Rivera, quien no ha tenido problema en agradecer públicamente a Trump el paso que ha dado con Venezuela.

«Señor presidente Trump, muchas gracias. Ha liberado un país maravilloso. O ha puesto la primera piedra para liberarlo de un narcoterrorista, asesino y cobarde, que lleva reprimiendo y abusando de su pueblo años», expresaba, pidiendo a Donald Trump que echara la vista hacia España porque aquí también había muchas cosas en el ámbito político «que olían a chamusquina». Hasta aquí, todo parecía que se quedaría en una simple opinión más ante lo ocurrido. Pero nada más lejos de la realidad. 24 horas después de estas declaraciones, el torero se ha visto obligado a reaparecer en sus redes sociales para denunciar que había recibido amenazas dirigidas a su familia a raíz de su opinión con lo ocurrido con Nicolás Maduro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francisco Rivera (@f.r.paquirri)

«Si alguien cree que con mis palabras he solicitado que Estados Unidos conquiste y entre con sus armas en España, es porque tiene la mente muy retorcida», comenzaba a decir. Reiteraba que lo único que pedía era que todo aquel que se hubiera beneficiado de la dictadura de Maduro lo pagara y que no tenía miedo de decirlo públicamente, a pesar de encontrarse en España. «Lo digo en un país en el que supuestamente somos libres. Aunque uno no pueda hablar con libertad, porque si no les gusta a muchos lo que uno dice, te insultan y te amenazan. Insultan a tu madre, amenazan a mis hijos y me amenazan a mí», sentenciaba.

«De verdad, estamos locos. Estamos perdiendo la cordura. La ruptura social que hay en este país es alucinante. Es una pena. Y la culpa la tienen muchos políticos que han aprovechado su trabajo para dividir la sociedad para beneficiarse ellos mismos. Y eso es imperdonable. La historia os juzgará. Y a todos los que me estáis insultando y amenazando, también os juzgarán», concluía.

Articulo 581 CP: El español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años.@fiscal_es

Estos son los señoritos que son los primeros en vender la patria pic.twitter.com/fl9xIzKhKb — Paloma G. Villa (@PalomaPgv) January 4, 2026

Entre todos los comentarios que han criticado al diestro se encuentra el de Paloma García Villa, una ex diputada de Podemos que ha pedido 20 años de cárcel para el torero por sus palabras. «Artículo 581 CP: El español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años. Esto son los señoritos que son los primeros en vender la patria», escribía en su cuenta oficial de X.