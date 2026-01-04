Francisco Rivera agradece a Trump la captura de Maduro y le pide que "mire a España"

El dictador Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, llegaron el sábado 3 de enero por la tarde a Nueva York, donde han sido trasladados a un centro penitenciario de máxima seguridad tras su detención a primera hora del día. Ambos aterrizaron en el aeropuerto de la base militar de la Guardia Nacional de Stewart, situada al norte del estado. Tal y como hemos informado en OKDIARIO, la operación se desarrolló bajo un estricto dispositivo de seguridad, con un amplio despliegue policial y la presencia de agentes federales. Después de esta noticia tan celebrada, son muchas las celebridades que han querido reaccionar y es aquí donde entra en juego el torero Francisco Rivera.

El hijo de Paquirri ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde aplaude la caída de Maduro. Son muchos los famosos que le han agradecido a Trump el paso que ha dado con Venezuela, sobre todo las estrellas que se vieron obligadas a salir del país, como es el caso de Carlos Baute. En este sentido, las palabras de Francisco han cobrado mucha importancia. El torero, tan valiente como de costumbre, ha animado al presidente de Estados Unidos a estudiar la situación que está atravesando nuestro país.

‼️ «Señor Trump, mire para acá, porque aquí hay cosas que huelen a chamusquina». Fran Rivera pone el foco en los «caras raras» que habitan en la política española y pide que la «limpieza» de Trump no se detenga. «No pares». pic.twitter.com/u3Wp4tJxrs — okdiario.com (@okdiario) January 4, 2026

«Mire para acá que aquí hay cosas que huelen a chamusquina. Hay muchos con una muy cara rara, que huelen a chamusquina», declara el maestro. Cree que el peor momento llegará cuando el «cobarde» de Maduro «empiece a cantar». Es ahí cuando, según la opinión de los expertos, algunos políticos y ex políticos socialistas de España tendrán problemas. La reacción del público ha sido clara y las redes sociales se han llenado de mensajes bromeando con una posible huida de Zapatero.

Francisco Rivera celebra el fin de Maduro

Francisco Rivera en un concierto de Marbella. (Foto: Gtres)

La caída de un dictador siempre es una buena noticia, por eso sorprende tanto que la izquierda, incluido el presidente Pedro Sánchez, esté en contra. ¿Qué intereses hay? Mientras el tiempo, y los expertos de OKDIARIO, responden a esta pregunta, Francisco Rivera ha expresado alto y claro cuáles son sus sentimientos.

El torero recalca que Trump «ha liberado un país maravilloso o ha puesto la primera piedra para liberar a un país maravilloso, de un narcoterrorista asesino, cobarde, que lleva reprimiendo y abusando de su pueblo». Es un discurso similar al de Carlos Baute, quien se ha emocionado al descubrir lo que está pasando en su tierra natal.

«Los venezolanos sin dormir, señores. Al fin el señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. Enhorabuena, Venezuela, estamos con ustedes, bendiciones. Estaremos atentos a las noticias, les amo. Nos tocó el día, se nos hizo realidad el regalo de Navidad», ha comentado el cantante a través de sus redes sociales.

El mensaje de Francisco Rivera

Donald Trump en Washington D.C. (Foto: Gtres)

Francisco Rivera creció siendo una estrella. Es hijo de dos personas que forman parte de la historia de nuestro país, así que lleva toda la vida en los medios. Siempre ha sido muy claro y valiente, así que no lo ha dudado y ha compartido su opinión sobre la situación que atraviesa Venezuela.

Antes de terminar su discurso, Rivera ha mandado un mensaje al líder estadounidense diciéndole: «Trump, gracias y enhorabuena».