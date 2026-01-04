Última hora: Ana María Aldón desvela por fin el motivo de su separación de José Ortega Cano

Ana María Aldón y José Ortega Cano confirmaron su separación en 2022, pero no terminaron de cerrar el divorcio hasta 2023 y durante todo ese tiempo protagonizaron una guerra fría que acabó con una clara vencedora. Fueron muchos los que se posicionaron a favor de la diseñadora, pero hay que tener en cuenta que el torero adoptó una postura más discreta e intentó no dar demasiadas explicaciones. De esta forma, todavía hay gente que desconoce el verdadero motivo de la ruptura, así que Ana María ha dado un paso adelante y lo ha confesado todo.

Después de un tiempo disimulando, Ana María Aldón ha reconocido que no se sentía valorada en la familia Ortega. Dudaron de ella desde el primer momento y le acusaron de estar buscando fama, pero lo cierto es que la andaluza no dio el salto a la televisión hasta 2020, cuando ya llevaba mucho tiempo al lado del maestro. Según dice, se esforzó por mirar hacia otro lado, pero ahora que ha pasado página quiere que el público conozca la verdad.

El desplante de Ortega Cano

José Ortega Cano en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Hubo un momento que dio un giro de 180 grados a la situación. José Ortega Cano dio una entrevista en Telecinco y afirmó que Rocío Jurado era la mujer de su vida. Estas palabras generaron un gran revuelo y situaron a Ana María en el centro de la polémica.

«Cuando mi marido se sienta en un plató delante de mi cara y dice que la mujer de su vida era su mujer, la que falleció, a mí me puede doler. Me dolió. No puedes ningunear a la mujer que está a tu lado para engrandecer a la que ya no está», ha comentado en el plató de Fiesta, delante de Emma García y de los colaboradores del programa.

Ana María Aldón en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Aldón insiste en que sus sentimientos hacia el torero eran sinceros, por eso nunca entenderá que jamás llegaran a aceptarla dentro de la familia. «Si yo hubiera buscado fama, no hubiera esperado hasta el año 2020 para ir a Supervivientes», recuerda.

El motivo de la separación

Hubo mucha gente que criticó a Ortega Cano por decir que Rocío Jurado era la mujer de su vida. Estas declaraciones hay que enmarcarlas dentro de un contexto muy concreto. Rocío Carrasco estaba protagonizando un documental en Telecinco y atacó duramente al torero. Ana María se quedó de brazos cruzados y José se molestó, pues quería que su mujer le defendiera en los platós.

Ana María Aldón con el rostro serio. (Foto: Gtres)

«Él esperaba de mí una defensa que yo no hice, quizá es lo que menos me perdona», admite Aldón. Pero después recuerda que Ortega tampoco dio la cara por ella cuando su familia la puso en cuestión. «Yo también esperaba una defensa que nunca tuve». Y añade: «Cuando su sobrino nieto se sienta en el plató para llamarme aprovechada y decirme que yo con mi hijo buscaba un seguro de vida, era mi marido y mi marido llama por teléfono para darle un beso a su madre».

Todo esto fue desgastando al matrimonio, así que la diseñadora no tuvo más remedio que pasar a la acción y separarse. Por fin sabemos la verdad.