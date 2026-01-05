Mientras buena parte del mundo observa con alivio y expectación el abrupto final del mandato de Nicolás Maduro en Venezuela tras su captura por parte de Estados Unidos, Beatriz Rico ha optado por un posicionamiento que no ha pasado desapercibido. La actriz y presentadora se ha convertido en protagonista de una nueva polémica al mostrarse abiertamente crítica con la actuación de Donald Trump, justo en un momento en el que la operación militar estadounidense ha sido celebrada por amplios sectores internacionales como un punto de inflexión para el país sudamericano.

«Lo que ha hecho va contra todo Estado de derecho y se puede liar una muy gorda», ha afirmado Beatriz Rico ante los medios en Madrid, unas palabras que contrastan con el clima de apoyo que ha acompañado a la llamada Operación Resolución Absoluta. La intervención, ordenada directamente por Trump, culminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras un despliegue militar sin precedentes en el Caribe y en territorio venezolano, y ha sido interpretada por numerosos gobiernos y analistas como el final de una etapa marcada por años de autoritarismo, crisis humanitaria y aislamiento internacional.

Beatriz Rico en un estreno en Madrid. (Foto: Gtres)

Las declaraciones de Rico se produjeron durante la presentación de Campeones 2, la obra de teatro que continúa la historia de la conocida película protagonizada por El Langui. En un contexto aparentemente distendido y cultural, la actriz no dudó en pronunciarse sobre la actualidad política internacional, desmarcándose del discurso dominante y cuestionando tanto la legalidad como las consecuencias de la intervención estadounidense. Su postura ha generado sorpresa, especialmente por el tono contundente empleado y por el momento elegido para expresarla.

La operación liderada por Estados Unidos fue anunciada por el propio Donald Trump como el resultado de meses de planificación y coordinación entre el Pentágono, la CIA y el Departamento de Estado. Tras la captura, Maduro fue trasladado a Nueva York para ser juzgado por cargos de narcoterrorismo, mientras Washington anunciaba que asumiría temporalmente la tutela del país durante un proceso de transición. En Venezuela, el operativo fue recibido con reacciones dispares, aunque numerosos sectores de la oposición y de la diáspora venezolana celebraron el fin del régimen chavista.

Beatriz Rico en un estreno en Madrid. (Foto: Gtres)

Más allá de este posicionamiento político, Beatriz Rico atraviesa un momento personal de fuerte carga emocional. La actriz ha reconocido que estas Navidades han sido especialmente intensas por el reencuentro con su hijo Marco, que vive en Ámsterdam y al que no veía desde hacía meses. Tras su visita, Rico ha confesado sentirse «de bajón» por la despedida y por el fin de unas fiestas que ha vivido con especial ilusión. «Necesito que me hagan reír», ha llegado a admitir, mostrando una faceta más personal y vulnerable.

Durante sus declaraciones, también ha tenido palabras para otros asuntos de actualidad, como las Campanadas de Nochevieja, que asegura haber seguido en La 1 junto a Chenoa, o las críticas recibidas por Cristina Pedroche, a quien defiende calificándola como «una chica súper maja y accesible».