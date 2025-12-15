El plan de Jesús Ortiz en Vigo que puede dar pistas sobre los menús de la Zarzuela

Jorge C. Alonso ha escrito un libro de recetas que presenta esta tarde en Galicia y que cuenta con el respaldo de uno de sus grandes compañeros de profesión, el periodista jubilado Jesús Ortiz, padre de la actual Reina de España. Se trata de un recopilatorio de platos que lleva por título Las comidas de Villasinda y «nace en un lugar muy concreto: su casa de Villasinda». Un enclave que posee «una cocina normal, pero moderna. Funcional, con mobiliario de Santos y de Silestone y electrodomésticos Balay», en la que se ha inspirado y que, además, cuenta «con un ventanal precioso desde el que se ve parte del Valle Miñor, en la provincia de Pontevedra», unas vistas perfectas para sumergirse en el mundo culinario.

Pero Ortiz no solo será el encargado de acompañar a su amigo en la presentación del proyecto; su vínculo va mucho más allá. Es el autor del prólogo, que sirve como introducción al recetario. «Tuvo a bien prologar Jesús Ortiz», reza la portada, un movimiento que deja patente su gusto por la cocina y su apoyo incondicional a sus amistades. No es habitual que el abuelo materno de la infanta Sofía y la princesa Leonor haga apariciones públicas, aunque lo cierto es que, si tienen que ver con el que fuera su desempeñó laboral como comunicador, suele hacer excepciones. Es por eso que su reaparición ha causado todo un revuelo.

Jesús Ortiz en Madrid. (Foto: Gtres)

El acto, que tendrá lugar en El Corte Inglés de Vigo a las ocho de la tarde, se celebrará en la planta quinta de los grandes almacenes, en la sección de librería. Allí estará también Teresa Díaz-Faes, presidenta de DIRCOM Galicia, que ejercerá de presentadora del acto. Tal y como refleja el cartel anunciador, Jesús Ortiz es un interventor, y gracias un post que ha colgado el autor del libro, podemos saber que esta misma tarde Jorge estará firmando ejemplares. «No me fallen, allí los espero, rotulador en mano», ha escrito animando a todos sus seguidores a asistir al centro comercial.

Un proyecto que se ha hecho en concordancia con la editorial viguesa Ediciones Agoeiro, la entidad que ha sido la encargada de dar forma a las ideas de Alonso y materializarlas en el libro y que fue fundada por él mismo. En ella, hoy en día, cuenta con el respaldo de Severino Cardeñoso, que es uno de sus principales asesores. Cabe destacar que esta entidad fue la encargada de publicar el libro del ex de Telma Ortiz, Robert Gavin Bonnar.

El atípico recetario de Jorge C. Alonso

Gracias a las redes sociales de Jorge C. Alonso, podemos descubrir algunos de los platos que podrían estar recogidos en el proyecto. A juzgar por las publicaciones, son ideas sencillas pero seguras, que apuestan por productos cercanos y de calidad. Entre los platos de cuchara podemos encontrar los pasos para hacer un delicioso puré de zanahorias con tejas de jamón ibérico o una improvisada crema de cocido a la que llama «receta de aprovechamiento».

Portada del recetario. (Foto: Redes sociales)

De la misma manera, su perfil recoge manjares como arroz con cosas del mar y algo de la huerta, pulpo a la gallega con la salsa de ajada con pimentón y quesos rallados, guiso de calamares con patatas, guisantes, cebolla y pimientos o incluso una deliciosa ensalada creada con tomates y lechugas recién arrancados del huerto y mezclada con frutos secos, queso, aceitunas rellenas, pasas y huevo cocido, entre otras cosas.