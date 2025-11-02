La única pregunta que Jesús Ortiz se ha atrevido a responder sobre la princesa Leonor

El fuerte compromiso de la princesa Leonor con la Corona es motivo de orgullo para todos los miembros de su familia. Su abuela Sofía, sus padres los Reyes Letizia y Felipe VI y su hermana, la infanta Sofía, no pueden evitar mirar con admiración a la joven, que tiene una actitud muy acorde con su papel de heredera al trono. Cabe destacar que, por ello, la princesa está cogiendo a la perfección, paulatinamente, el testigo de su padre al frente de algunos compromisos de la agenda real.

De la misma manera, Paloma Rocasolano, la abuela materna, se ha mostrado muy satisfecha con las funciones de su nieta. Cada año, la madre de doña Letizia no se pierde la entrega de los Premios Princesa de Asturias que se celebran en el teatro Campoamor de Oviedo, la tierra natal de la mujer de Felipe VI y de su familia. Y, haciendo gala de su asturianía y su más que estrecha relación con la Casa Real, Rocasolano ocupa un sitio privilegiado en el patio de butacas desde el que no quita el ojo a las hermanas Borbón Ortiz. Como no podía ser de otra forma, el abuelo paterno, Jesús Ortiz, también profesa los sentimientos referidos por su nieta.

Foto de familia de los Reyes, la infanta Sofía, la princesa Leonor, la Reina Sofía, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz. (Foto: Gtres)

El padre de la Reina Letizia ha sido abordado por la prensa en la madrileña Plaza de las Cortes, en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, y los reporteros de la agencia Gtres le han preguntado sobre la hija mayor de don Felipe y doña Letizia. Tratando de esquivar los micrófonos para no dar declaraciones, ante la cuestión de si se siente orgulloso de los pasos que está dando la princesa, no ha podido contener una sonrisa de afirmación y un gesto con la cabeza hacia adelante ratificando las palabras de la periodista. Respecto a las polémicas memorias de Juan Carlos I, ha evitado pronunciarse. El progenitor de la reina de España ha terminado el trayecto que comenzó con compañeros, en solitario, y accediendo por la puerta principal al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Jesús Ortiz en la Comunión de su nieta doña Sofía. (Foto: Gtres)

Lo que Juan Carlos I dice de doña Letizia

La publicación de las memorias del Rey emérito es inminente y la filtración de ciertos extractos ha sacudido los cimientos de la crónica social y de la institución que capitaneó durante casi cinco décadas. Bajo el título Reconciliación, el sucesor de Francisco Franco ha contado su vida bajo un prisma personal que pone en una situación complicada a numerosos miembros de su estirpe como son sus nietas y los actuales Reyes de España.

Doña Letizia y Juan Carlos I. (Foto: Gtres)

El hecho de que Su Majestad, Felipe VI, se enamorara y eligiera a la Reina Letizia para casarse y formar una familia no fue del agrado del que fuera Rey de España. Su figura no era, ni de lejos, lo que Sofía de Grecia y su marido querían para el entonces heredero: periodista, divorciada y perteneciente a un núcleo normal, sin títulos nobiliarios ni antepasados aristócratas. A lo largo de las líneas, se despacha a gusto con la asturiana, con la que admite tener «un desacuerdo personal». Además, la acusa de ser la culpable de la ruptura con su hijo y sus nietas, ya que «ha cortado los puentes y sus relaciones personales».