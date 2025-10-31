Nueva visita de Estado en la agenda internacional de los Reyes. Después del viaje a Egipto del pasado mes de septiembre, ahora le toca el turno a China. A pesar de que ya se sabía que Sus Majestades iban a viajar al país de la Gran Muralla, no ha sido hasta ahora cuando desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación han confirmado las fechas y algunos detalles de esta visita.

Será a mediados del mes de noviembre cuando don Felipe y doña Letizia se trasladarán hasta el país asiático. «Los Reyes realizarán su primer viaje de Estado a China los días 11 a 13 de noviembre, desplazándose a Chengdú y Pekín y acompañados del ministro José Manuel Albares y del ministro Carlos Cuerpo», reza el texto que ha compartido la citada institución en su página web.

Los reyes Letizia y Felipe junto al presidente de China Xi Jinping. (Foto: Gtres)

Según han expresado fuentes oficiales, este viaje supone el broche de oro de la celebración del vigésimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, y ofrece la oportunidad de continuar estrechando los profundos lazos políticos, económicos y culturales entre ambos países.

Aunque todavía habrá que esperar para que se conozcan detalles concretos del programa y los actos de don Felipe y doña Letizia en China, sí que se sabe que Sus Majestades van a ser recibidos por el presidente Xi Jinping y su esposa y que hay previstos encuentros de don Felipe con el primer ministro Li Qiang y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

Los reyes junto a Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan durante la cena de honor ofrecida en el Palacio Real en 2018. (Foto: Gtres)

Asimismo, en la agenda habrá varias citas relacionadas con la economía y la cultura, así como la tradicional recepción con ciudadanos españoles residentes en el país anfitrión. Don Felipe y doña Letizia tendrán actos conjuntos, pero también por separado, en el caso de la Reina, junto a la primera dama, Peng Liyuan.

Una primera dama diferente

Aunque ahora ejerce como primera dama de China, Peng Liyuan fue una destacada estrella nacional de la música tradicional china, en especial por sus sus interpretaciones en las galas del Año Nuevo Chino. Tiene una espectacular voz de soprano, a lo que se suma su impresionante presencia escénica, que ha hecho que sea una personalidad muy querida por la población. A esto hay que añadir que fue presidenta del Colegio de Artes del Ejército Popular de Liberación, donde llegó al rango de general de división.

Desde que Xi Jinping llegó al poder, su esposa ha mantenido una agenda activa, sobre todo en temas relacionados con la salud y la educación. También tiene proyección internacional como embajadora de buena voluntad de la OMS y de la UNESCO.

Los reyes saludan a Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan durante su encuentro en 2018. (Foto: Gtres)

Reencuentro en China

Don Felipe y doña Letizia ya tuvieron la oportunidad de conocer al presidente de China y a su esposa. En el año 2018, Xi Jinping y Peng Liyuan realizaron una visita de Estado a España en la que los Reyes ejercieron como anfitriones.

A lo largo de los días que duró este viaje -el primero de un presidente chino a España en 13 años-, hubo varios compromisos oficiales, como un encuentro en el Palacio de la Zarzuela y una cena de gala en el Palacio Real en la que doña Letizia lució la tiara rusa. No esperamos diademas en este viaje, ya que la costumbre de la Reina es no llevar este tipo de joyas cuando visita países que no son una monarquía, igual que hacía la Reina Sofía.

Primer viaje de Estado, no primera visita

Aunque va a ser el primer viaje de Estado de los Reyes al país asiático, no así su primera visita oficial a China. Don Felipe y doña Letizia estuvieron en Pekín y Shanghai en el año 2006, cuando todavía eran príncipes de Asturias. Esta visita fue parte del Año de España en China y supuso un importante paso para fortalecer los lazos entre ambos países en sectores clave.

Por su parte, el último viaje de Estado de monarcas españoles fue en 2007, cuando estuvieron los Reyes Juan Carlos y Sofía, que también habían visitado el país en 1995 y 1978.