Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz salen al paso: su reacción a las memorias de Juan Carlos I

La publicación de las memorias de Juan Carlos I está generando un gran revuelo tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. En su libro, el Rey emérito habla abiertamente y sin tapujos sobre cómo es la verdadera relación con Letizia. Así, afirma que ambos mantienen un «desacuerdo personal» y le reprocha en cierta forma que no ayudase a «la cohesión de la familia».

Ahora, los padres de la Reina, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, han salido al paso y reaccionado a la publicación de este polémico libro. Todo, después de que Casa Real haya anunciado que Juan Carlos I no está invitado al acto institucional para recordar los 50 años de la Monarquía parlamentaria en España.

El Rey Juan Carlos en una visita a Galicia. (Foto: Gtres)

Los padres de la Reina Letizia reaccionan

Hoy, en un día especialmente relevante para la princesa Leonor, que acaba de cumplir 20 años, sus abuelos maternos han reaparecido en primera plana. Sin embargo, y pese a que se ha negado a decir nada al respecto, la expresión de Jesús Ortiz no deja cabida a duda, tal y como vemos en las imágenes emitidas por el programa El tiempo justo. Pese a negarse a responder a preguntas relacionadas con la monarquía, una de las cuestiones que «más habrían molestado» al padre de la Reina es aquella relacionada precisamente con la afirmación de que ella no ha ayudado a la «cohesión familiar».

Captura de Jesús Ortiz, padre de la Reina Letizia en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Con la mirada fija, Ortiz mira a la reportera y le sonríe con cierto hartazgo, dando a entender que se trata de un tema delicado. Y es que su lenguaje no verbal sería bastante contundente.

Por otro lado, Paloma Rocasolano ha seguido la misma tónica que su ex pareja, negándose a decir nada al respecto. La madre de la Reina aparece en las imágenes esperando un autobús y, tras unos minutos, accede al mismo con total tranquilidad. No si antes darle las gracias a la reportera a modo de despedida. De hecho, muchos aplauden el hecho de que Rocasolano haga uso del transporte público, como cualquier otro madrileño.

Captura de Paloma Rocasolano, madre de la Reina Letizia en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

La hoja de ruta de Juan Carlos I por España

Este pasado miércoles, Don Juan Carlos aterrizaba en Vitoria para asistir a un chequeo médico, desde donde voló a Lisboa, -donde vive y estudia actualmente la infanta Sofía-, y también tiene previsto dirigirse a Sanxenxo para asistir a las regatas mientras sus memorias ven la luz por primera vez en Francia. En las mismas, también aprovecha para darle un sentido consejo a su nieta: «Que confíe en si misma, que cumpla su deber con simpatía y benevolencia, que sea garante del respeto a la Constitución española».

Dejándose ver muy tranquilo, el Rey emérito parece no temer al huracán que supone la publicación de su libro, -titulado Reconciliación-, este próximo 5 de noviembre. Un libro en el que admite sus errores y repasa algunos de los hechos más trascendentales de su vida.