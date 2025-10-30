El Rey Juan Carlos aterriza en España e ingresa en una clínica privada tras el avance de sus memorias

Apenas un día después de que la prensa francesa haya publicado una serie de declaraciones del Rey Juan Carlos como antesala a la salida de sus memorias, el padre del Rey Felipe VI ha regresado a España. Don Juan Carlos llegó este miércoles por la noche a Vitoria y se trasladó directamente desde el aeropuerto a la clínica del doctor Eduardo Anitua. Un centro ubicado en la ciudad vasca al que suele acudir de manera regular para someterse a chequeos y pruebas médicas.

Este portal ha podido captar las primeras imágenes del avión en el que ha viajado el Rey Juan Carlos tras aterrizar en Vitoria en torno a las 23:15 procedente de Londres, así como de él mismo a su llegada al centro médico. Don Juan Carlos no ha bajado la ventanilla, ni tampoco ha hecho declaraciones a los reporteros que le esperaban a las puertas de la clínica, pero sí que ha hecho el gesto de saludar.

El Rey Juan Carlos a su llegada a Vitoria. (Foto: Gtres)

Según se ha podido saber, ha pasado la noche en las instalaciones de la clínica, que no cuenta con zonas destinadas para que los pacientes pernocten, pero sí tiene habitaciones de día para quienes se someten a chequeos o intervenciones ambulatorias.

Don Juan Carlos tiene previsto viajar en unos días a Galicia, para participar en Sangenjo en la regata Desafío Barceló. No obstante, tal como han confirmado algunos medios, antes de ir a Galicia, don Juan Carlos pasará también por Portugal.

La regata se celebrará a principios del mes de noviembre, entre los días 8 y 9. Esta regata corresponde a la última prueba de la Liga Nacional de 6 metros, en la que compite con el Bribón. El padre del Rey Felipe VI sigue practicando de manera regular este deporte, de hecho, el pasado mes de septiembre estuvo en Nueva York, donde participó en el Campeonato Mundial Internacional de Vela en la categoría 6 metros. Una cita internacional en la que revalidó su título de campeón mundial.

El Rey Juan Carlos en Galicia. (Foto: Gtres)

Cuenta atrás para sus memorias

Esta visita a España de Juan Carlos I se ha producido en medio de la polémica por la inminente publicación de su libro de memorias. Está previsto que salgan a la luz el próximo 5 de noviembre en el mercado francés y después se publicarán en España. Algunos medios galos ya han ido avanzando algunos extractos con declaraciones del Rey Juan Carlos. El libro ha sido escrito por el propio Rey Juan Carlos y la autora francesa Laurence Debray, que se ha convertido en una de las personas más cercanas a él.

En los extractos que ya han visto la luz, el padre de Felipe VI se deshace en halagos hacia la Reina Sofía, desmiente los rumores sobre una posible relación con Lady Di y revela que doña Letizia no contribuyó a la cohesión de las relaciones familiares. Además, asegura que lamenta algunas de las cosas que hizo en el pasado y recalca que es consciente de que va a recibir ataques por el libro, por lo que tendrá que comprarse un escudo. «Espero que sirva para exorcizar nuestros demonios, que están volviendo», sentencia en las páginas que se han publicado ya.