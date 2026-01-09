Álvaro Morata ha olvidado por completo a Alice Campello en el cumpleaños de Bella, su hija pequeña. Este 9 de enero es el cumpleaños de la pequeña de la casa, que tuvo una llegada al mundo complicada, pues su madre casi pierde la vida en el parto, que fue por cesárea. Entonces, el futbolista expresó que, si algo le hubiera pasado a su mujer, le dejaría completamente desolado -ya que siempre la ha considerado el amor de su vida-. Sin embargo, tres años después, su vida ha cambiado radicalmente y también sus pensamientos. Ahora el matrimonio atraviesa una crisis de la que apuntan que podría existir una segunda ruptura entre ellos -ya que hace justo un año se dieron una segunda oportunidad-.

Álvaro Morata olvida a Alice Campello

El año pasado, cuando oficialmente no habían vuelto o, al menos, públicamente, Morata felicitó a la pequeña de la casa haciendo mención a la empresaria italiana, a la que agradeció traer a Bella al mundo y su entereza pese a las complicaciones de la cesárea. «Feliz cumpleaños Bella, te amo con todo mi corazón. Gracias Alice Campello por todo tu esfuerzo y amor para tener a Bibi», escribió hace justo un año el futbolista en sus redes sociales. Unas palabras que incluso pusieron sobre la mesa una reconciliación entre el ex capitán de la Selección Española y la madre de sus hijos. Además, aunque todavía estaban separados, el madrileño no dudó en hacer mención a la madre de sus hijos, por la que sentía una profunda admiración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Álvaro Morata (@alvaromorata)

Sin embargo, la felicitación de este año de Morata a la benjamina no tiene nada que ver con la de ocasiones anteriores, ya que no ha hecho mención a Campello en ningún caso. «No importa cuántos cumplas. Siempre serás mi pequeña. Feliz cumpleaños mi niña. No cambies nunca. Papá te quiere con locura», ha escrito junto a unas imágenes en las que aparece dándole besos a Bella. Una carta pública que se aleja y mucho de las anteriores y que da cuenta que hay un claro distanciamiento -sino ruptura- con la madre de sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ALICE CAMPELLO (@alicecampello)

Por su parte, Alice Campello también ha aparecido a primera hora este 9 de enero para felicitar a la pequeña de la casa. Al igual que Morata, tampoco ha hecho referencia en ningún momento al padre de sus cuatro hijos. «Hoy hace tres años que estaba en cuidados intensivos en Madrid y acabas de nacer. Viniste a recordarme lo preciosa que es la vida y, desde el primer momento, la revolucionaste. Feliz cumpleaños a mi tornado favorito: siempre sonriendo, feliz y capaz de dirigir a todos, a pesar de ser el más pequeño. Esta fecha estará grabada para siempre en mi corazón: fue un renacimiento y me dio a mi pequeño mejor amigo, para siempre», ha escrito junto a un vídeo de momentos con la menor en la que tampoco aparece el futbolista.