La princesa Leonor cumple 20 años este 31 de octubre, un día muy especial para la heredera y que ya ha quedado marcado en la historia. Poco queda ya de aquella preciosa bebé con unos enormes ojos azules a la que conocimos por primera vez a las puertas de la clínica Ruber de Madrid, en noviembre de 2005. Con el paso del tiempo, hemos visto a la heredera al trono crecer, dar sus primeros pasos, graduarse y desenvolverse con una gran soltura en ámbitos institucionales.

La primera vez que la vimos

La princesa Leonor de Borbón y Ortiz llegaba al mundo un 31 de octubre de 2005 en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

Presentación de la infanta Leonor el día en que nació. (Foto: Gtres)

Unos emocionados entonces príncipes de Asturias, Letizia y Felipe, compartían con los reporteros allí presentes cómo habían sido esas primeras horas junto a la pequeña. «Es preciosa», aseguraba la actual reina. «Sólo la que lo ha sido sabe lo que se siente al ser madre, una emoción que no se puede describir». Además, también desvelaban que era muy tranquila y que comía muy bien.

Los reyes presentan a su hija a la salida de la clínica Ruber de Madrid. (Foto: Gtres)

Su bautizo

El 14 de enero de 2006 llegaba otro momento decisivo en la corta vida de la heredera: su bautizo. Ante la atenta mirada de sus abuelos, los reyes Juan Carlos y Sofía, la pequeña recibiría el nombre de Leonor de todos los Santos. Además, también hubo alguna anécdota graciosa protagonizada por Victoria de Marichalar y Pablo Urdangarín, quienes permanecieron pegados a la pila bautismal para no perderse ningún detalle de la ceremonia.

Bautizo de la princesa Leonor. (Foto: Gtres)

La llegada al mundo de su segunda hija, la infanta Sofía, fue otro momento realmente inolvidable para los reyes. Leonor daba la bienvenida a su hermana pequeña con apenas 2 añitos.

La llegada al mundo de la infanta Sofía

Desde aquel momento, ambas se volvían inseparables, y Sofía ha demostrado la mejor compañera posible para la princesa durante el arduo camino que le toca afrontar como heredera al trono.

Presentación de la infanta Sofía. (Foto: Gtres)

Su primer día de colegio

Un 15 de septiembre de 2008, la princesa Leonor comenzaba su etapa académica en el colegio Santa María de los Rosales. Con tres añitos, la pequeña se mostraba muy risueña y emocionada ante las cámaras por este gran paso.

El primer día de colegio de la princesa Leonor. (Foto: Gtres)

Siempre comprometida con el deporte

El Mundial de Fútbol de 2010 fue uno de los eventos más recordados en la historia del deporte, sobre todo porque España se alzaba como la gran vencedora. Por supuesto, las pequeñas Leonor y Sofía no quisieron perderse este momento y pudieron sostener en sus manos la mismísima Copa.

La princesa Leonor y la infanta Sofía apoyan a la selección española de fútbol (Foto: Gtres)

Los veranos en Mallorca

Antes de que la familia real se fragmentase y el Caso Nóos irrumpiese en nuestras vidas, todos solían veranear juntos en Palma de Mallorca. De hecho, estas son las últimas imágenes que tenemos de todos los primos (Marichalar y Urdangarin) veraneando juntos. Con el paso del tiempo, cada uno ha seguido su camino y quién sabe si en algún momento podremos ver repetirse la tierna instantánea.

La princesa Leonor y la infanta Sofía con todos sus primos en Mallorca. (Foto: Gtres)

La proclamación de Felipe VI como Rey

Otro día trascendental para Leonor fue la proclamación de su padre como Rey de España, con lo que ella recibió también el título de princesa de Asturias. Un gran paso en junio de 2014 que marcaría su futuro.

Los nuevos reyes de España saludan desde el balcón en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

En octubre de 2019, éramos testigo de lo mucho que había crecido Leonor, y es que dio su primer discurso en los Premios Princesa de Asturias.

El primer discurso de Leonor en los Premios Princesa de Asturias

Un momento clave en su vida, que fue muy aplaudido y que nos demostraba cómo poco a poco esa niña que conocíamos ya iba quedando atrás.

«Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión», comenzaba diciendo muy emocionada. «Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Esto ya es motivo suficiente para que hoy me sienta muy feliz por estar aquí».

El primer discurso de Leonor en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

El Rey Felipe se veía incapaz de contener el gran orgullo que sentía por su hija y lo bien que lo había hecho.

Leonor y su padre, el Rey Felipe, durante su debut en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Tras terminar la secundaria, la princesa Leonor estudiaba el Bachillerato lejos de casa: concretamente, en el UWC Atlantic College de Gales. Allí, la joven vivió dos años intensos, llenos de aprendizaje y donde pudo contar con una mayor libertad. Precisamente por eso, la infanta Sofía también optaba por el mismo centro siguiéndole muy de cerca los pasos.

El comienzo de la etapa en el UWC Atlantic College

La princesa Leonor a su llegada al UWC Atlantic College. (Foto: Gtres)

Una vez terminados sus estudios, la princesa decidía posponer la etapa universitaria para recibir formación militar. Nada menos que en tres Academias: la del Ejército de Tierra (Zaragoza), la Armada (Marín) y el Ejército del Aire (San Javier), donde se está preparando para asumir en el futuro su responsabilidad como Mando Supremo de las Fuerzas Armadas.

Leonor se vuelca con la formación militar

Así, a lo largo de estos años hemos podido verla desenvolverse con soltura en numerosas facetas; desde enfrentar arduos entrenamientos, a embarcarse en el Juan Sebastián Elcano y próximamente también a los mandos de un avión.

La princesa Leonor de Borbon durante el acto de recibimiento del sable oficial en la Academia General de Zaragoza. (Foto: Gtres)

La princesa Leonor durante su admisión en la Escuela Naval de Marin. (Foto: Gtres)

El día en que Leonor cumplió 18 años

Otra fecha clave en la vida de la heredera al trono y que, sin duda alguna, ha pasado a la historia, fue el 31 de octubre de 2023, día en el que Leonor cumplió 18 años y juró la Constitución con sus padres como testigos. Una velada cargada de emoción, y que no hizo más que remarcar el importante papel que le tocará asumir de ahora en adelante.

La princesa Leonor el día en que cumplió 18 años. (Foto: Gtres)

La joven daba este importante paso nada menos que 37 años después de que lo hiciera su padre, en un acto solemne en las Cortes Generales, y haciendo uso de la misma fórmula que empleó en aquel momento Felipe VI.

La princesa Leonor jura la Constitución el 31 de octubre de 2023. (Foto: Gtres)

«Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey», clamó frente a la Carta Magna.