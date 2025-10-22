Así ha cambiado la infanta Sofía en la cita más importante de Leonor

La Familia Real está a punto de arrancar una de sus semanas de actos más importante. El próximo viernes, la ciudad de Oviedo se vestirá de gala para la ceremonia de entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. Una cita en la que Leonor acapara todo el protagonismo y en la que, aunque esté acompañada por los Reyes y por la infanta Sofía. De hecho, a pesar de que el Rey Felipe ya confirmó el pasado año el papel más relevante de la heredera, Sus Majestades por ahora se resisten a dejar de acudir año tras año a Oviedo, ya que también para ellos es un lugar muy especial.

Una edición más, además de los Reyes, la infanta Sofía estará al lado de la princesa. La hija menor de don Felipe y doña Letizia se encuentra en estos momentos estudiando en el Forward College de Lisboa y aunque no tiene agenda propia ni se espera que por ahora asuma una mayor carga institucional, siempre asiste a actos de relevancia. Lo hizo el pasado Día de la Hispanidad y lo va a hacer ahora en Oviedo. Precisamente la entrega de los galardones en Asturias es el compromiso que nunca se ha perdido, incluso cuando estaba estudiando en Gales.

La infanta Sofía en la entrega de premios 2023. (Foto: Gtres)

Esto nos ha permitido ver cómo ha ido evolucionando Sofía a lo largo de las últimas ediciones, desde que Leonor debutó en el año 2019. La princesa aún no había cumplido 14 años cuando pisó por primera vez la alfombra azul del Teatro Campoamor y pronunció un breve pero simbólico discurso en el que también incluyó a su hermana.

Han pasado ya cinco años desde ese debut y el próximo viernes Sofía volverá a pisar la alfombra azul del coliseo ovetense. La hija menor de los Reyes se ha convertido en la mejor escudera de su hermana y la acompaña a muchas citas importantes, tanto junto a los Reyes como en solitario. Por ejemplo, el pasado verano en algunos de los compromisos con motivo de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Gerona o en el partido en Basilea en el que coincidieron con el príncipe de Gales y dos de sus hijos. No obstante, también ha estado ausente en otras citas relevantes debido al calendario escolar.

La infanta Sofía en la entrega de premios 2023. (Foto: Gtres)

El estilo de Sofía

Aunque habitualmente son la princesa de Asturias y la Reina Letizia las que más acaparan la atención en cuanto a estilo en la entrega de los galardones, merece la pena repasar la evolución de la infanta Sofía. La hija menor de los Reyes tiene un estilo menos clásico que el de su hermana y, a diferencia de ella, sigue sin utilizar pendientes.

La infanta Sofía en la entrega de premios 2021. (Foto: Gtres)

A lo largo de los últimos años la hemos visto con todo tipo de estilismos. Desde chaquetas de hilo metalizado hasta trajes de lentejuelas o modelos con cortes tipo cut out. Más alta que Leonor, Sofía intenta evitar los zapatos de tacón o recurre a modelos de tacón muy bajo. Su pulida melena rubia, casi siempre suelta, es otra de sus señas de identidad en esta cita tan especial para la Familia Real.