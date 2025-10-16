La Reina Letizia ha puesto punto final a sus compromisos oficiales de esta semana con un viaje exprés a Roma. Mientras que el Rey Felipe acaba de regresar de Perú -donde ha participado en el X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa-, su esposa se ha trasladado hasta la capital italiana para un acto relacionado con su rol como Embajadora Especial para la Nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Un papel que ejerce desde hace ya más de una década.

Doña Letizia ha asistido un año más a la ceremonia oficial con motivo del Día Mundial de la Alimentación, coincidiendo con el 80 aniversario de FAO. Un compromiso que se ha llevado a cabo en la sede de la organización en Roma y en el que han participado algunos rostros destacados del panorama internacional, entre ellos el Papa León XIV, la princesa Basma de Jordania o el rey Letsie III de Lesoto. Además, la Reina ha podido conversar también con la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

La Reina Letizia con el Papa. (Foto: EFE)

Doña Letizia ya conoció al nuevo Santo Padre el pasado mes de mayo, cuando asistió en El Vaticano a la misa de inicio de Pontificado pocas semanas después del fallecimiento del Papa Francisco. Los Reyes saludaron a León XIV en la Basílica de San Pedro tras la ceremonia religiosa y conversaron con él durante apenas un minuto -algo más que otros asistentes al acto- y el monarca le comentó al Papa que esperaba poderle ver pronto en España. La Reina visitó de blanco en este acto, como corresponde al privilegio que ostentan las reinas de países católicos.

Aunque de momento no se sabe si León XIV tiene planes de viajar en breve a nuestro país, esta cita de la FAO ha servido para un nuevo encuentro entre el Papa y doña Letizia. Para el Pontífice ha sido la primera vez que ha participado en esta cita, pero no así para la Reina, que lleva años asistiendo.

El look de la Reina Letizia

Para esta ocasión, doña Letizia ha confiado una vez más en el que se ha convertido en su uniforme en actos oficiales. La Reina ha lucido un traje de chaqueta y pantalón en color rojo, uno de sus tonos fetiche. Un conjunto de Carolina Herrera que lleva tiempo en su armario. Lo ha combinado con una preciosa blusa color marfil en tejido satinado y con gran lazada al cuello, de estilo pussy bow.

La Reina Letizia en un acto en Roma. (Foto: Gtres)

Como calzado ha llevado unos zapatos de tacón bajo tipo kitten heel en color camel y un precioso bolso estampado de Furla, que aportaba el toque original a un estilismo en clave working. Este bolso es un claro guiño al país anfitrión.

En cuanto a las joyas, además de su inseparable sortija de oro de Coreterno, doña Letizia ha elegido unos pendientes de la firma Gold&Roses, una de sus preferidas.

Cierre de compromisos

En principio doña Letizia no tiene más citas oficiales en esta semana, de manera que habrá que esperar a que la Casa de S.M. el Rey confirme la lista de actividades para los próximos días. Una semana, por cierto, marcada por la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, en la que participarán tanto los Reyes como la princesa Leonor y la infanta Sofía.