Candela Márquez reaparece tras ruptura con Alejandro Sanz y confiesa como se siente

Candela Márquez ha reaparecido ante los medios tras salir a la luz la ruptura entre ella y su novio, Alejandro Sanz, después de estar durante meses envueltos en rumores de crisis. Lo ha hecho en un marco solidario y deportivo, y es que la valenciana ha participado en el partido de fútbol organizado por la Fundación Theodora en el Estado de Vallecas. Un encuentro que enfrenta celebrities y artistas y que se lleva a cabo con el fin de recaudar fondos para brindar momentos de evasión, juego, escucha y sonrisas a los niños hospitalizados a través de las visitas personalizadas. De la jornada, ha sido una de las grandes protagonistas, pues ha sido la encargada de hacer el saque de honor que ha dado inicio a la disputa. Además, también ha hablado con los reporteros, a los que ha aclarado cómo se encuentra.

Las cuestiones eran muchas y continuas e impactaban sobre ella como una pared, puesto que no reaccionaba concienzudamente y con la intención de no soltar prenda acerca del fin del idilio que compartía con Alejandro Sanz y que ha llegado a su fin. Los periodistas no dudaron en preguntarle si comenzaba el año nuevo con el Corazón partío, haciendo así un guiño al tema del intérprete. «¿Estás abierta al amor?», «¿ha habido infidelidad?», «¿podréis ser amigos?» o «¿habrá reconciliación?» eran las dudas que los medios querían resolver y que Candela no estaba por la labor de aclarar.

Candela Márquez en el partido solidario. (Foto: Gtres)

Sí contestó a una pregunta y fue la relativa a cómo se encontraba: «Estoy muy bien y muy contenta. Feliz de estar aquí», ha admitido, deslizando que estaba muy satisfecha por participar en el encuentro, que ya se ha convertido en toda una tradición navideña en Madrid. De la misma manera, también dejó claro qué deseo le pide al 2026: «Salud, que es lo más importante», indicó sin hacer referencia al amor en ningún caso.

Alejandro Sanz y Candela Márquez. (Foto: Gtres)

El partido de artistas vs. famosos

El estadio del Rayo Vallecano acogió la 33.ª edición del Partido Benéfico de Artistas y Celebrities impulsado por Richy Castellanos. Una cita que reunió a 5.000 espectadores en las gradas del recinto y que recaudó 30.000 euros para la Fundación Theodora. Hasta el césped del enclave mencionado se trasladaron numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse la cita.

Foto de grupo del partido solidario. (Foto: Gtres)

Entre ellos han destacado nombres como el de la chef Samantha Vallejo-Nágera y su hermano, el empresario Nicolás Vallejo-Nágera —más conocido como Colate—, el maestro José Ortega Cano acompañado de sus hijos José Fernando y José María, la ex vedette Norma Duval, las televisivas Rosa Benito y Rosario Mohedano o los actores Luis Miguel Seguí, Edmundo Arrocet y la actriz y humorista Nerea Garmendia.

Las puyas de Alejandro Sanz y Candela

Las redes sociales, en ocasiones, se convierten en un terreno hostil en el que las armas son las palabras o incluso las letras de las canciones, que sirven para lanzar dardos a nuestro entorno y también expresan cómo nos sentimos. Este fue el caso de Alejandro Sanz y Candela Márquez, que utilizaron la plataforma Instagram para abrir una contienda de mensajes bomba.

Alejandro Sanz y Candela Márquez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Para ello, Márquez no dudó en recurrir a la más que conocida y exitosa canción de Rosalía La Perla, una absoluta oda al desamor. Unos versos acompañados de una fotografía en la que aparecían numerosos ciervos con cornamentas muy grandes y ostentosas. Sin duda, un recado que pone en evidencia que, en el seno de la relación, podría haber habido terceras personas que habrían dinamitado lo que tenían la actriz y el cantante. Unas insinuaciones a las que Sanz no tardó en contestar tirado de poesía para afirmar que él «no es ninguna perla, es un océano».