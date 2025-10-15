La visita del Rey Felipe a la casa-museo de Vargas Llosa en Arequipa

La agenda internacional del Rey Felipe VI esta semana ha estado marcada por un viaje a Perú. El monarca se ha trasladado hasta Arequipa para participar en la X edición del Congreso Internacional de la Lengua Española. Un viaje en el que ha tenido la oportunidad de coincidir con la hija de Mario Vargas Llosa, fallecido el pasado mes de abril. Aprovechando la celebración de este congreso se han organizado varias actividades dedicadas al Premio Nobel, que siempre manifestó su deseo de que este evento se llevara a cabo en su ciudad natal.

Justo después de su llegada a Arequipa, el monarca ha querido visitar la casa-museo de Vargas Llosa. Una visita en la que ha coincidido con la hija del escritor, Morgana, así como su primo y cuñado, Luis Llosa -hermano de Patricia Urquidi-. Junto a ellos ha recorrido las instalaciones de la vivienda, que acaba de reabrir al público y que se ha convertido en uno de los puntos de mayor interés para los seguidores de su obra y referente en la historia cultural de Arequipa.

El Rey Felipe en la casa-museo de Vargas Llosa. (Foto: Casa Real)

Esta casa fue el lugar en el que nació Vargas Llosa y en los últimos tiempos se ha llevado a cabo una intensa labor de restauración para transformarla en un museo con varias salas dedicadas a la vida y obra del Nobel. Durante la visita el Rey Felipe ha recorrido las diferentes estancias y ha podido ver una serie de vídeos y fotografías personales de Mario Vargas Llosa, así como objetos privados y primeras ediciones de los libros que le pertenecieron. Este museo organiza varias actividades a lo largo del año, desde presentaciones de libros a talleres literarios. Una visita que seguro habría hecho las delicias de la Reina Letizia, que no ha acompañado al monarca en este viaje.

El Rey Felipe en la casa-museo de Vargas Llosa. (Foto: Casa Real)

Ha sido la primera vez que don Felipe se reúne con miembros de la familia de Vargas Llosa desde su muerte el pasado mes de abril, no obstante, a lo largo de su vida tanto el Rey como doña Letizia coincidieron con el Nobel en varias ocasiones. También el Rey Juan Carlos, cuya relación con Vargas Llosa era muy estrecha. De hecho, el literato le invitó a la celebración de su ingreso en la Academia Francesa. Una cita en París a la que acudió con la infanta Cristina.

El Rey Felipe en la casa-museo de Vargas Llosa. (Foto: Casa Real)

Tras la muerte del escribidor, la Casa Real se puso en contacto con la familia para transmitir sus condolencias pero, además, aprovechando la parada del crucero de instrucción del Juan Sebastián Elcano en El Callao, la princesa Leonor tuvo la oportunidad de reunirse con dos de los hijos de Vargas Llosa y con su viuda. Ella fue la primera en dar personalmente el pésame a sus familiares, aunque el hijo mayor del escritor, Álvaro Vargas Llosa contó también que tanto los Reyes don Felipe y doña Letizia como el Rey Juan Carlos le habían transmitido sus condolencias.