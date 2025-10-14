Isabel Preysler ‘contraprograma’ a los Vargas Llosa: lanza su libro el día del homenaje al Nobel

Hay fechas que no parecen casuales. El próximo 22 de octubre, Isabel Preysler presentará en el Hotel Ritz de Madrid su esperada autobiografía, Mi verdadera historia, editada por Espasa. Una cita cuidadosamente elegida que, sin embargo, coincide milimétricamente con la inauguración de la VI Bienal Mario Vargas Llosa en Cáceres, el gran homenaje literario al Nobel peruano recientemente fallecido. La coincidencia temporal -y simbólica-, no ha pasado desapercibida: mientras en Extremadura se celebrará la obra y el legado del escritor, en Madrid, su ex pareja tomará la palabra para narrar, por fin, su propia versión.

El contraste entre ambos actos no puede ser más elocuente. En Cáceres, la Cátedra Vargas Llosa reunirá durante cuatro días a figuras de la literatura en español, desde críticos y novelistas hasta académicos y fotógrafos. Será un encuentro de vocación intelectual y tono solemne, centrado en la obra del autor de Conversación en La Catedral, con exposiciones, conferencias y un premio literario dotado con 100.000 dólares a la mejor novela de los últimos dos años. La cita marcará además un hito: será la primera edición de la Bienal que se celebra en España, y lo hará precisamente en una región con vínculos históricos con los antepasados del Nobel.

Mientras tanto, a más de 300 kilómetros de allí, Isabel Preysler concentrará todas las miradas del mundo mediático en el corazón de Madrid. A las 13:00 horas, la llamada «reina de corazones» presentará unas memorias que prometen romper con los mitos y silencios que la rodean desde hace décadas. A sus 74 años, y tras medio siglo convertida en icono de la alta sociedad española, Preysler asegura estar lista para contar su versión «con serenidad, paz y distancia».

El lanzamiento de Mi verdadera historia no es un libro más: es un movimiento estratégico dentro del relato público de una mujer que, por primera vez, parece querer escribir su propia narrativa. En sus páginas, según ha avanzado la editorial, la ex mujer de Julio Iglesias, Carlos Falcó y Miguel Boyer, y expareja de Mario Vargas Llosa, recorre su vida desde su infancia en Filipinas hasta su consagración como símbolo de elegancia, pasando por sus grandes amores y los episodios que marcaron su destino. Una vida que ha trascendido lo privado para convertirse en un fenómeno cultural y mediático.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La familia Vargas Llosa, en alerta: posibles medidas legales ante las memorias de Isabel Preysler

La expectación por el lanzamiento de Mi verdadera historia ha venido acompañada de cierta tensión en el entorno del fallecido Mario Vargas Llosa. Según fuentes próximas a la familia, los hijos del Nobel, Álvaro, Morgana y Gonzalo, habrían pedido a sus abogados revisar el contenido del libro ante la posibilidad de que incluya referencias personales o episodios íntimos relacionados con su padre. Aunque Isabel Preysler ha mantenido un estricto hermetismo sobre los detalles, la sola mención de su relación con el escritor podría abrir un nuevo frente mediático, e incluso jurídico, si el texto vulnera el derecho a la intimidad o a la memoria personal.