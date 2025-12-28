Una casa en ruinas y con un fantasma como compañero: York Cottage, el destino de Andrés

Si hay algo de lo que puede presumir la familia real británica es de la ingente cantidad de propiedades que tiene a su disposición, ya sea porque pertenezcan al monarca o bien porque pueda hacer uso de ellas libremente. Entre ellas hay algunas como Balmoral o Sandrigham que llevan varias generaciones en la familia real y son exclusivamente propiedad del monarca. Por eso no es de extrañar que sea en la finca de Norfolk donde el rey ha decidido reubicar a su díscolo hermano Andrés.

Cuando Carlos III anunció la retirada de los títulos al ya ex duque de York, también confirmó que tendría que abandonar el Royal Lodge. A pesar de que Andrés fue condenado al ostracismo, el Palacio de Buckingham explicó que el rey no iba a dejar a su hermano abandonado a su suerte, sino que se le proporcionaría una residencia modesta cuyos costes serían abonados por el propio rey Carlos III. Al menos, hasta su muerte, porque no se conocen los planes de Guillermo, mucho más tajante con su tío.

Andrés Mountbatten-Windsor en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Aunque en principio se habló de la posibilidad de que Andrés se quedara en Windsor, al final se ha optado por otra solución. A la espera de que trasciendan nuevos detalles, todo apunta a que el hermano del rey se va a instalar en York Cottage, una pequeña propiedad con un nombre paradójico y un pasado peculiar. De hecho, fue allí donde se instalaron durante un tiempo los anteriores duques de York, padres de Isabel II, tras su boda. Para Jorge VI era un lugar especial porque nació en esta casita en 1895.

Así es York Cottage

York Cottage se encuentra en los terrenos de la finca de Sandringham, en Norfolk, donde también está la casa de Anmer Hall de los príncipes de Gales. Es en esta zona donde la familia real suele celebrar cada año las fiestas de Navidad. Los Windsor acuden al servicio religioso del día 25 en la iglesia de St. Mary Magdalene antes de sentarse a escuchar el tradicional mensaje del monarca.

York Cottage está ubicada a poco más de dos kilómetros de la casa principal, que lleva en manos de la familia real desde mediados del siglo XIX. La casita se caracteriza por ofrecer un aire de intimidad y de tranquilidad al igual que ocurre con otras casitas de la finca, como es el caso de Wood Farm, a la que se retiró el príncipe Felipe tras anunciar su jubilación.

El exterior de Sandringham House. (Foto: Gtres)

Aunque York Cottage puede parecer una residencia menor, lo cierto es que está rodeada de más de 8000 hectáreas de espectaculares terrenos. A Andrés no le faltará espacio para relajarse, pasear e incluso disfrutar de una de sus grandes pasiones, la hípica, si es que el monarca decide que pueda hacer uso de los caballos que se encuentran en la finca. Hasta ahora, la casita se ha utilizado fundamentalmente como almacén, oficina o incluso se ha alquilado como alojamiento vacacional.

Esto significa que de cara a que Andrés se instale ahí habría que hacer algunos ajustes. Una puesta a punto que iría desde pintar la casa por completo, revisar la instalación eléctrica, el agua…. Algunas fuentes aseguran que el estado de la propiedad es lamentable.

El inesperado compañero de Andrés

En principio no se espera que Sarah Ferguson le acompañe. El Palacio de Buckingham dejó claro que no era competencia del rey ayudar a su ex cuñada, a pesar de que Fergie ha vivido al lado de Andrés durante los últimos años y ha sido su mejor apoyo.

Sin embargo, Andrés no estará del todo solo. Se dice que el fantasma del príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, vaga por la casa. El príncipe falleció a los 28 años y cuentan que se escuchan sus pasos por las estancias e incluso algún ruido sobrecogedor. No sabemos si será una compañía agradable para el ex príncipe, aunque lo que está claro es que Andrés no le queda otra alternativa que atenerse a lo que le diga su hermano.