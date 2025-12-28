El divertido momento de Ayuso en el concierto de Los Meconios en Arganda del Rey

Isabel Díaz Ayuso ha acudido inesperadamente hasta Arganda del Rey para disfrutar de un plan privado de carácter cultural. En la localidad madrileña ha presenciado el concierto de Los Meconios —el dúo más irreverente de la música española—, que se ha celebrado en el auditorio Montserrat Caballé ante un público muy numeroso y entregado. Se trata del único concierto de la formación durante las Navidades y fue organizado por el Gobierno de coalición PP-VOX que ostenta el poder en el enclave. Es por eso que la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid pone en evidencia el apoyo a esta unión política.

«Con Los Meconios y los vecinos de Arganda de Rey y otras zonas de Madrid y de España celebrando la Navidad», ha escrito en redes. «¡Muchas gracias!», ha concluido sintiéndose muy satisfecha con el trato recibido y con la jornada vivida. De la misma manera, el dueto ha escrito un mensaje en la plataforma social X que la política no ha dudado en repostear. «Otra noche para el recuerdo», han comenzado diciendo. «Lo de ayer en Arganda fue inolvidable. El auditorio abarrotado de gente. Personas de todas las edades cargadas de ilusión, buen rollo y espíritu navideño», han recordado.

Isabel Díaz Ayuso con Los Meconios. (Foto: Redes sociales)

Un recital en el que Sergio, Mario y todos los asistentes tuvieron tiempo para «reivindicar, protestar, reflexionar, cantar, emocionarse, pero, sobre todo, para reír». Y lanzaron su particular dardo al otro bando político de nuestro país: «La izquierda más rancia y casposa intentó que el concierto no se celebrara, pero volvieron a fracasar», ha resaltado, haciendo hincapié en que en Valencia también trataron de silenciarlos, pero no lo consiguieron.

Otra noche para el recuerdo. Lo de ayer en Arganda fue inolvidable. El auditorio abarrotado de gente. Personas de todas las edades cargadas de ilusión, buen rollo y espíritu navideño. Hubo tiempo para todo: para reivindicar, para protestar, para reflexionar, para cantar, para… pic.twitter.com/cgk4WCivfJ — Los Meconios (@LosMeconios) December 27, 2025

Como no podía ser de otra manera, en el mensaje quisieron hacer referencia a la inesperada presencia de Díaz Ayuso. «Gracias, Isabel, porque, como diría un buen mandaloriano (y perdón por la frikada): Este es el camino», han indicado poniendo en valor la valentía y la determinación de la presidenta autonómica. «La cultura no es propiedad de nadie. Es de todos», han reivindicado. Y han aprovechado la misiva para emplazar a su público a la sala Oh My Club, situada en la Gran Vía de Madrid, el próximo 28 de febrero. Un recital que llevarán a cabo bajo el lema «La libertad de expresión no se negocia. Se ejerce». «Seguimos», han sentenciado con un emoji de fuerza y una bandera de España. Un texto que acompañaron con un clip en el que aparecen los dos miembros del grupo musical junto a la política entonando el popular villancico que dice: «Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad».

El look de Isabel Díaz Ayuso

Para disfrutar de este plan cultural en Arganda del Rey, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por un estilismo cómodo compuesto por tres piezas principales. La gran protagonista era una blazer oversize en tono gris con cierre cruzado y doble botonadura. Una prenda que combinó con un top negro de escote redondeado y pronunciado y unos pantalones vaqueros de corte recto. Para combatir las bajas temperaturas, se ha decantado por cubrir su cuerpo en el exterior con un gran plumífero oscuro y envolvente.

Isabel Díaz Ayuso en Arganda del Rey. (Foto: Twitter)

El mensaje de su compañero de partido

Alberto Escribano, muy orgulloso por la presencia de Ayuso en el municipio que capitanea junto a VOX, le ha dedicado un emotivo mensaje en X —anteriormente Twitter—. «Visita sorpresa de Isabel Díaz Ayuso», ha deslizado. «Frente a la cultura de la cancelación jamás nos amedrentaremos, porque ni son superiores ni lo serán nunca», ha sentenciado.

Y de repente terminamos el año en Arganda con @losmeconios y además visita sorpresa de @IdiazAyuso. Frente a la cultura de la cancelación jamás nos amedrentaremos, porque ni son superiores ni lo serán nunca. ¡Y con el Auditorio Montserrat Caballé lleno! 😌 pic.twitter.com/dG9XHT0H21 — Alberto Escribano (@AlbertoEscri) December 27, 2025

Junto a este texto, ha colgado un video en el que se le puede ver junto a su compañera del Partido Popular y que refleja la calurosa acogida que ha tenido por parte de los vecinos tanto el recital como la presencia de la regidora madrileña.