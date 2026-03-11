Mickey Rourke, desalojado: la sentencia que le obliga a abandonar la casa y el pago al que se enfrenta

Mickey Rourke (73) es uno de los actores estadounidenses más conocidos a nivel internacional. Ha participado en exitosos proyectos cinematográficos como Nueve semanas y media, Iron Man 2, El luchador o Inmortales y sostiene a sus espaldas una trayectoria intachable en la industria cinematográfica. Con esta carrera, es fácil pensar que a lo largo de los años, el intérprete ha logrado amasar una gran fortuna que roza las cifras millonarias. Pero nada más lejos de la realidad.

Hace tan solo unos meses, varios medios locales informaron de la precaria situación financiera por la que atravesaba Rourke, señalando que había sido acusado de no pagar la cuota del alquiler en el que vivía. Eric Goldie, dueño del inmueble, le envió una notificación formal en la que le reclamaba los 70.000 dólares que le debía. En una de las cláusulas del escrito, se señalaba que, si el actor no abonaba lo pedido, debía abandonar la residencia en el tiempo estimado y, de no ser así, se procedería al desalojo por la fuerza. Algo que finalmente ha terminado ocurriendo.

Mickey Rourke en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Rourke no salió de la casa de Los Ángeles, al mismo tiempo que tampoco hizo frente a su gran deuda, lo que provocó que el propietario emprendiera una nueva acción legal contra él en la que no solo le reclamaba la salida inmediata de la vivienda, sino también el pago de las costas del proceso y los intereses del mismo.

Tras varias semanas, ha sido este lunes, 9 de marzo, cuando se ha conocido la resolución del caso de la mano del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la cual se ha dictado por defecto después de que el actor no respondiera a la denuncia ni compareciera para defenderse dentro del plazo. Ahora, según varios informes publicados por Page Six, la residencia está nuevamente bajo el control de su propietario, ya que la sentencia deja claro que el contrato de alquiler ha quedado cancelado, lo que significa que Mickey Rourke ya no tiene ningún derecho de vivir allí.

A lo largo de estos meses, en los que la precariedad económica del intérprete ha estado a la orden del día, Liya-Joelle Jones —quien se presentó como asistente de la representante del actor, Kimberly Hines— creó una campaña para recaudar fondos en GoFundMe con el objetivo de ayudar al mencionado. «Mickey se enfrenta a una situación muy real y urgente: la amenaza de desalojo de su hogar. Esta recaudación de fondos se crea con el permiso de Mickey para ayudar a cubrir los gastos inmediatos de vivienda y evitar que esto suceda», rezaba el anuncio. En todo momento, Rourke ha dejado claro que no está detrás de esta acción de solidaridad a su favor, haciendo hincapié en que «no ha pedido nunca caridad».