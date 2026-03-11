Portadas de revistas: del encuentro de Urdangarin y Cristina al romance de Ester Expósito y Mbappé

El romance de Kylian Mbappé y Ester Expósito se ha convertido en una de las noticias más comentadas de los últimos días. Tanto es así, que se han consolidado como los protagonistas indiscutibles de este nuevo miércoles de revistas. La pareja fue fotografiada en París, el pasado fin de semana, disfrutando de varios planes juntos: desde una cena romántica hasta una fiesta en un exclusivo rooftop. La revista Semana ha sacado a la luz varias imágenes inéditas de estos románticos momentos, las cuales han dejado más que claro que entre ambos se está fraguando un inesperado affaire.

Pero no solo eso. Y es que el medio mencionado también ha hablado en exclusiva con Junco y Pinocho, quienes han defendido que Bernardo Pantoja «tenía miedo a su familia». Además, también han compartido las fotografías de Carmen Machi en Málaga junto al amor de su vida y han analizado el momento más complicado para Sonsoles Ónega tras la muerte de su padre, Fernando Ónega.

Por otro lado, Diez Minutos ha informado de que la infanta Cristina ha coincidido con Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en un partido de su hijo Pablo, donde protagonizaron un momento más bien tenso al evitar constantemente que sus miradas se cruzasen. Además, la revista también ha publicado unas fotografías en las que aparecen Tamara Gorro y Cayetano Rivera desatando su pasión y fundiéndose en un apasionado beso en plena calle, así como también han compartido todos los detalles sobre la apertura del nuevo proyecto hotelero de Íñigo Onieva.

¡Hola! ha centrado su portada en este nuevo proyecto empresarial de Íñigo Onieva, quien ha celebrado su apertura en una fiesta donde el poder y la elegancia han sido los principales protagonistas. Como no podía ser de otra manera, Tamara Falcó ha sido un gran apoyo para él, así como también lo ha sido su suegra, Isabel Preysler. «Tamara es mi ancla, ella me ayuda a ser mi mejor versión», ha confesado el madrileño en una exclusiva entrevista. Asimismo, la revista del saludo también ha publicado una conversación inédita con Lauren Sánchez Bezos y ha analizado la nueva generación de las mujeres de la Casa de Alba, quienes se convertirán en herederas del legado de Cayetana.

Por último, Lecturas ha conversado con Jacob Petrus, el presentador estrella de Aquí la tierra, quien no ha tenido reparo en hablar de su familia y sus inicios. «Es un honor mejorar la vida de la gente», ha expresado.

Además, también han publicado las fotografías de Sonsoles Ónega rota de dolor en el tanatorio de su padre y han dado a conocer todos los detalles que han salido a la luz sobre el inesperado romance de Ester Expósito y Kylian Mbappé.