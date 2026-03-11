El décimo aniversario de la firma de Vicky Martín Berrocal: las cifras que la convierten en una andaluza de oro

Vicky Martín Berrocal está de celebración. Este miércoles, 11 de marzo, cumple 53 años y lo hace en uno de los momentos más dulces de su carrera profesional. Y es que, al mismo tiempo que sopla las velas rodeada de sus seres queridos, la diseñadora también festeja el décimo aniversario de su firma, Victoria Colección, un proyecto que en una década se ha consolidado como todo un negocio de éxito con el que la influencer ha logrado amasar una gran fortuna que roza las cifras millonarias.

«Victoria Colección nació de una intuición muy clara y muy mía: expresar quién soy y cómo entiendo a la mujer, creando prendas que la hicieran sentirse segura, femenina y especial en momentos importantes de su vida», ha explicado recientemente en una entrevista concedida a la revista del saludo, donde ha asegurado que tan solo puede sentir «gratitud» si echa la vista atrás y observa el trabajo, los miedos y la pasión con la que ha llevado este proyecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

Según el ejercicio declarado en 2024 —y publicado por TardeAR—, Vicky Martín Berrocal, socia única y consejera de la empresa, obtuvo nada más y nada menos que 3,8 millones de euros de ingresos. Pero no solo eso, y es que por aquel entonces contaba con unos activos valorados en unos 2,5 millones de euros. Estas cifras convierten a la mencionada en una de las empresarias de moda más exitosas de nuestro país, aunque lo cierto es que su patrimonio no se basa solo en este negocio textil, ya que también se basa en el rendimiento de otras muchas sociedades.

Vicky Martín Berrocal es administradora única de Nexgen Studios S.L., una empresa dedicada a la gestión de derechos de imagen y publicidad, así como también figura como administradora mancomunada de la empresa Estudio de Mercado 2020 S.L. Pero no es todo, y es que fuera del terreno empresarial, Vicky Martín Berrocal también ha exportado su imagen como influencer, colaborando con importantes marcas de nuestro país, entre las que se encuentran L’ Oréal, Bobby Brown o Unisa.

Vicky MartÍn Berrocal, RocÍo MartÍn Berrocal, Alba Díaz y Victoria Martin. (Foto: Gtres)

Por otro lado, no nos podemos olvidar del podcast presentado por la andaluza, A solas con…, consolidado como uno de los más escuchados de España en los últimos años. Tanto es así, que ha ganado un premio Ondas, algo que hace presagiar que parte de sus importantes ingresos también provienen de dicho éxito, al cual se suman sus proyectos televisivos, siendo el último el documental de Movistar + Las Berrocal, donde narra el día a día de su familia con todo lujo de detalles.

El origen de la fortuna del clan Berrocal

Más allá de lo que Vicky Martín Berrocal ha conseguido en el terreno empresarial, es importante destacar que parte de la fortuna de su familia se remonta a muchos años atrás. Concretamente al legado de su padre, José Luis Martín Berrocal, quien tenía un importante patrimonio de ganadería y transporte con el que invirtió en sectores como el fútbol, el boxeo o el sector taurino. La empresa estrella de su patrimonio era La Sepulvedana, una línea de autobuses que generó ingresos millonarios con más de 200 vehículos operando en distintas localidades. Una fortuna que, muy probablemente, cuando falleció en 2008, fue de gran ayuda para acelerar la visión emprendedora de sus hijos.