El cárdigan de punto que Primark ha sacado en tres colores y que ya es la favorita de las más pijas

Las prendas de punto siempre han tenido un lugar especial dentro del armario de entretiempo. Cuando las temperaturas empiezan a bajar ligeramente o cuando el clima es variable, el cárdigan se convierte en una solución práctica y estilosa. En los últimos años este tipo de prendas ha recuperado protagonismo dentro de las tendencias de moda gracias a su versatilidad y a su capacidad para adaptarse tanto a estilos casuales como a estilismos más cuidados. Es el caso del cárdigan de punto que Primark ofrece.

En ese contexto, una de las piezas que está llamando la atención esta temporada es un cárdigan corto de punto de Primark que combina diseño actual, comodidad y un precio asequible. La prenda en cuestión es un cárdigan corto con mangas abullonadas y ribetes de canalé, una combinación que aporta volumen en la parte superior y una silueta ligeramente estructurada. Su precio, 18 euros, lo convierte en una opción especialmente atractiva dentro de la moda accesible. Además, está disponible en tres colores que nunca pasan de moda: azul bebé, marrón café y gris clásico. Esta variedad cromática facilita que la prenda se adapte a diferentes estilos personales.

El cárdigan de punto que Primark tiene en su tienda

Un diseño que combina tendencia y comodidad

Uno de los aspectos que más destaca de este cárdigan es su diseño equilibrado entre tendencia y funcionalidad. El punto suave lo convierte en una prenda cómoda para el día a día, mientras que las mangas abullonadas aportan un detalle visual que eleva el conjunto.

Las mangas con volumen llevan varias temporadas presentes en colecciones de diferentes marcas, tanto en blusas como en jerséis o vestidos. En este caso, el efecto abullonado se integra en un cárdigan corto, lo que crea una silueta moderna sin resultar excesiva. Los ribetes de canalé en los puños, el bajo y la zona frontal ayudan a definir la estructura de la prenda. Este tipo de acabado no solo aporta un toque clásico al diseño, sino que también mejora el ajuste y la durabilidad del tejido.

Según estudios sobre tendencias y consumo en moda publicados por instituciones como el Institut Français de la Mode, las prendas versátiles y de diseño atemporal son cada vez más valoradas por los consumidores europeos.

Tres colores que nunca fallan

Otro de los puntos fuertes de este modelo es su paleta de colores atemporales. En lugar de apostar por tonos demasiado llamativos o difíciles de combinar, la prenda se presenta en tres opciones muy versátiles.

El azul bebé aporta un aire suave y luminoso que encaja especialmente bien con estilismos de primavera o con conjuntos en tonos claros. Es un color que transmite frescura y que combina fácilmente con vaqueros, pantalones blancos o faldas ligeras.

El marrón café, por su parte, ofrece una alternativa más cálida y sofisticada. Este tono funciona muy bien en atuendos otoñales o en combinaciones con beige, crema o tonos tierra. Por último, el gris clásico representa la opción más neutra y fácil de integrar en cualquier armario. Es un color que encaja prácticamente con todo y que permite crear estilismos tanto informales como algo más elegantes.

Cómo combinar el cárdigan de punto que Primark tiene

Una de las razones por las que los cárdigans cortos siguen siendo tendencia es su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de prendas. Al terminar a la altura de la cintura o ligeramente por encima, este tipo de chaqueta ayuda a equilibrar las proporciones del cuerpo.

Una combinación muy habitual es llevarlo con pantalones de tiro alto, ya sean vaqueros, pantalones de pinzas o incluso faldas midi. Esta fórmula crea una silueta estilizada y resulta muy cómoda para el día a día.

También puede utilizarse sobre vestidos ligeros o camisetas básicas, funcionando como una capa adicional que aporta textura al conjunto. En estilismos más informales, basta con añadir zapatillas deportivas o botines para lograr un estilo casual pero cuidado.

El auge de la moda accesible

El éxito de prendas como este cárdigan también refleja una tendencia más amplia dentro de la industria de la moda: la creciente demanda de moda accesible, pero con diseño actual. Durante los últimos años, muchos consumidores han comenzado a valorar prendas que combinen estilo, calidad razonable y precios asequibles. Esta tendencia ha impulsado el crecimiento de marcas que ofrecen colecciones inspiradas en las pasarelas, pero adaptadas al consumo cotidiano.

Investigaciones sobre comportamiento del consumidor en moda realizadas por el London College of Fashion señalan que cada vez más personas buscan prendas versátiles que puedan utilizar en diferentes contextos.

En ese sentido, un cárdigan de punto como este cumple perfectamente con esa función. Es una prenda sencilla, fácil de combinar y lo suficientemente actual como para integrarse en las tendencias de la temporada sin perder su carácter atemporal.