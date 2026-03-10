En vídeo| Mar Flores lanza un dardo a Alejandra Rubio e intenta echarse atrás: "Lo digo por mí"

Este lunes, 9 de marzo, una larga lista de rostros conocidos de nuestro país se dieron cita en el Teatro Magno de Madrid con motivo de la celebración de la quinta edición de los Premios Mujer Fearless 2026. Mar Flores fue una de las galardonadas de la noche por sus memorias tituladas Mar en calma, algo que le ha hecho especial ilusión, tal y como ella misma confesó a su llegada al evento.

«Estoy encantada. […] No me lo esperaba en absoluto. No lo pensé jamás cuando lo escribí. Ha sido un gran regalo y yo creo que se merece de verdad una dedicación para todas las mujeres que en algún momento han sentido la injusticia en su propia piel o que callaban porque no tenían fuerza para hablar o porque tenían miedo. A todas esas mujeres se lo dedico», comenzaba a decir.

Los reporteros encargados de cubrir el evento han aprovechado su intervención para preguntarle sobre Alejandra Rubio y su debut en el mundo literario, haciendo hincapié en si tenía algún consejo para su nuera ante la inminente publicación de su primera novela. Una cuestión a la que Mar ha respondido sin entrar en mayores detalles, aunque dejando caer una clara indirecta que enseguida ha tratado de matizar para evitar la polémica.

«Yo creo que una persona por escribir un libro no es escritora. Me refiero a mí, por supuesto. No estoy hablando de nadie. Yo solamente hablo de mí. Escritoras son las personas que escriben libros continuamente y son profesionales de esto. Yo he escrito este libro por un tema personal. Lo que para mí es un logro es que una escritora tan reconocida como Carmen Posadas me entregue el premio esta noche. Eso sí que es de honrar. Jamás me lo hubiera imaginado», respondía, intentando evitar la pregunta concreta que le habían lanzado los periodistas.

Por ahora, se desconoce cómo se ha tomado Alejandra Rubio estas declaraciones, las cuales Mar Flores ha querido que pasen desapercibidas, incidiendo en que no lo decía por nadie en concreto sino por ella misma, considerando que ella tampoco era escritora profesional por haber sacado un único libro a la venta.

La novela de Alejandra Rubio

Si decido arriesgarme. Así se llama la primera novela que Alejandra Rubio ha escrito. Saldrá a la venta el próximo 13 de mayo bajo el seudónimo Ale Rubio y, tal y como ha explicado ella misma en Vamos a ver, narrará un triángulo amoroso en el que una joven se enamora del hermano de su novio, que acaba de salir de prisión. «Han sido dos años muy complicados. He sacado tiempo de las piedras. Es una novela romántica-erótica y le quiero dar las gracias a Planeta», contaba desde el plató mencionado.