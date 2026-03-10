Mariló Montero se ha convertido en abuela. Su hijo Alberto se convirtió en padre por primera vez el pasado sábado 7 de marzo junto a Blanca Llandres. Tras la dulce espera, y una boda de por medio, Marcos llegó al mundo en tan solo 4 horas de parto en un hospital de Sevilla, hasta donde se han desplazado parte de sus seres queridos, como Rocío Herrera, que voló desde Nueva York para no perderse los primeros días de su sobrino en el mundo. Durante todos estos días, el matrimonio aún no ha podido contestar a los mensajes, aunque el locutor quiso agradecer a la prensa la atención prestada desde que anunciaran la noticia. Más allá de las palabras de su entorno, de quien también ha recibido la enhorabuena ha sido del Rey Juan Carlos I.

El mensaje del Rey Juan Carlos I a Mariló Montero

Días después de dar la bienvenida a Marcos, su primer nieto, Mariló Montero ha regresado a Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales porque, como bien ha dicho, sigue siendo Mariló más allá de ser abuela. Tras salir de su puesto de Atresmedia, la periodista no ha dudado en pararse con la prensa para dar las gracias por la atención y para lanzar un mensaje de parte de su hijo y de su nuera: «Alberto y Blanca deseando que os transmitamos su gratitud y la atención que siempre tenéis con nosotros y a todas las personas que no hemos podido contestar por ahora, especialmente ellos, para dar las gracias por todos los mensajes de felicitación que están recibiendo».

Mariló Montero. (Foto: Gtres)

La comunicadora, que casi requiere de un babero cuando ha hablado de Marcos, ha desvelado cómo es su nieto: «El niño es muy bueno, muy sano… Es muy pronto para saber a quién se parece, pero ha salido redondito, con mofletes, labios carnosos, muy definida la boca y chatín. Ya conocéis al Herrera -que dijo que su nieto se parecía a él, que lleva haciendo la misma broma desde que nacieron sus hijos, que dice son iguales a él, entonces claro eso le ilusiona».

Además, ha dicho que al igual que ella, «Carlos está muy ilusionado, no sé, hemos heredado entusiasmo»: «Alberto desde que era pequeño le hemos visto coger a todos los niños que han entrado. Los dos son tal para cual. Está muy enamorado, yo le pido a Dios que sea para siempre, porque es muy bonito verles, compartir esa felicidad que están viviendo. Están descubriendo cosas por primera vez. El matrimonio tan bonito que hacen los dos».

Alberto Herrera tras ser padre. (Foto: Gtres)

Sobre cómo ha vivido ver a su hijo como padre, Mariló no ha podido esconder su orgullo como madre: «Es muy sensible Alberto, lo ha sido siempre, ya lo vimos el día de la boda, que lloraba en el altar, se emociona mucho cuando tiene a su hijo en brazos. El ser sensible parece que es como la dosis de la emociones de lo que es importante en la vida».

Finalmente, la periodista ha desvelado que, entre los mensajes que les ha llegado a la familia, también han recibido el del Rey Juan Carlos I: «Sí y muy agradecida».