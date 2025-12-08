Alberto Herrera y Blanca Llandres están en la cuenta atrás para dar la bienvenida al mundo a Marcos, su primer hijo en común. Desde que la prima de Lourdes Montes desvelara su embarazo, y pese a ser una joven muy discreta frente a los focos, no ha dudado en compartir cada detalle de la dulce espera, como su última ecografía.

A través de sus redes sociales -donde acumula más de 17 mil seguidores-, la nuera de Carlos Herrera y Mariló Montero ha compartido a lo largo de estos meses algunas imágenes de su embarazo. De hecho, fue ella misma la que publicó que esperaba un niño con Alberto Herrera, con el que se casó el pasado mes de octubre en una íntima ceremonia en Sanlúcar de Barrameda. «El mayor regalo que nos ha hecho la vida», escribió en su perfil personal junto a una imagen de una ecografía.

Blanca Llandres en su última ecografía. (Foto: Redes Sociales)

Casi tres meses después de esta primera imagen de Marcos, la psicóloga especializada en Recursos Humanos ha vuelto a publicar una foto desde la clínica que le está haciendo el seguimiento de su embarazo. «Qué importante es sentirse tranquila y en las mejores manos», ha escrito junto a una imagen en la que aparece tumbada en la camilla luciendo su avanzada silueta premamá y acompañada por su ginecóloga.

El día en el que se quedó embarazada

Sin lugar a dudas, Alberto Herrera y Blanca Llandres se han convertido en una de las parejas -ya matrimonio- del año. A comienzos del 2025, los jóvenes compartieron un carrete de imágenes con el que desvelaban su historia de amor, que comenzó en el verano del 2024 -aunque se conocen de toda la vida-.

Alberto Herrera y Blanca Llandres en su pedida de mano. (Foto: Redes Sociales)

Precisamente, Italia se ha convertido en el escenario que ha marcado varios momentos importantes de su corta pero intensa historia de amor: como la confirmación de su idilio, su pedida de mano… Y el embarazo de Blanca.

Pocos días después de su boda, el hijo de Carlos Herrera aprovechó su exposición mediática -ya que es un reconocido locutor en COPE- para aclarar que no se había casado con Blanca porque esta se quedara embarazada, sino que el anillo de compromiso había llegado antes. «Puede que sea una intimidad, pero el embarazo fue consecuencia de la pedida de mano. Porque uno, en fin, cuando entra en estas etapas de la vida, se va enterando de que embarazar no es tan fácil», comentó.

Alberto Herrera y Blanca Llandres en su boda. (Foto: Gtres)

Fiel a su sentido del humor, el hermano de Rocío Crusset -que se encargó junto a Nicolás Montenegro de confeccionar y diseñar el vestido de novia de su cuñada-, desveló que en su viaje a la Toscana no usaron protección: «Entonces, cuando yo le pedí matrimonio, le dije: Gorda, ¿jugamos sin portero a las cosas?… y así es como llegó…. ¡Qué queréis que os diga!».

Finalmente, el comunicador también contó cuál fue la reacción de su padre, Carlos Herrera: «Ya mi padre me avisó: Me dijo, escucha, ten cuidado, porque los Herrera somos los Herrera».