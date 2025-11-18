Quién es quién en la familia de Mariló Montero, la última ganadora de ‘MasterChef Celebrity’

Después de doce semanas enfrentándose a complicados retos culinarios, Mariló Montero se ha alzado como ganadora de la décima edición de MasterChef Celebrity. Y lo ha hecho rindiendo homenaje a sus raíces con una propuesta compleja en la que destacaba la huerta en la que trabajaron muy duro su madre y su tío Luis. «Le he llamado La huerta porque homenajea a la huerta de Navarra y también a la de mi madre. Mis hijos no conocieron a su abuela y quiero que sepan que mi madre sacrificó su vida por sus hijos», expresó al presentar su entrante. En cuanto al primer plato y al postre, eran dos recetas que quiso dedicar a sus dos hijos, Alberto y Rocío. El primero lo llamó Besos en referencia a los que recibía de parte de sus pequeños cuando se despertaban. Y el segundo, titulado Estrellas, «representaba las noches que había pasado con ellos en Sanlúcar de Barrameda, arropados y buscando estrellas fugaces».

Sin duda, este emotivo momento fue uno de los más destacados de la gala final, y como no podía ser de otra manera, ha despertado un gran interés por conocer quién es quién en la familia de Mariló Montero. La periodista siempre ha mantenido un vínculo muy fuerte con sus seres queridos, y sus palabras durante el programa evidenciaron una vez más la importancia que tienen en su vida.

Los orígenes de Mariló Montero

Mariló Montero nació el 28 de julio de 1965 en Navarra y vivió su infancia junto a sus padres y sus tres hermanos en el pueblo de Estella-Lizarra. Su padre, Manuel Montero López, era administrador del matadero del pueblo, mientras que su madre, María del Carmen Abárzuza, se dedicaba a la enfermería. Mantenía un vínculo muy estrecho con ambos, pero por desgracia, ninguno de los dos está a día de hoy con ella. En 1993 su progenitora falleció víctima del ELA, una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Siete años más tarde, concretamente en el 2000, su padre murió en un accidente de tráfico junto a su mejor amiga. Un drama que ella misma ha contado durante su paso por MasterChef Celebrity. «Se equivocó de dirección y se mataron los dos en el acto», recordaba.

Desde entonces, Mariló siempre ha estado muy unida a sus tres hermanos, Salvador, Francisco y José Ignacio Montero. Aunque este último también perdió la vida en un accidente automovilístico, siete años después de hacerlo su padre. Es por ello por lo que se ha podido ver en varias ocasiones a la presentadora participando en diferentes campañas de seguridad vial. Sobre la vida de Salvador y Francisco, no se conocen detalles, ya que siempre han preferido mantenerse en un discreto segundo plano a pesar de la fama de la recién coronada como ganadora de MasterChef Celebrity 10.

¿Quiénes son los hijos de Mariló Montero?

Mariló Montero fue madre por partida doble durante su matrimonio con el periodista Carlos Herrera. Estuvieron casados durante más de dos décadas, pero en 2011 decidieron tomar caminos por separado. No obstante, siempre estarán unidos por los dos hijos que tienen en común: Alberto y Rocío. Rocío es la primogénita de la ex pareja y es modelo e influencer. La hemos podido ver en prestigiosas pasarelas de moda desde muy pequeña, un oficio que ha compaginado con sus estudios de Diseño de Moda en la escuela Parsons.

Mariló Montero con sus dos hijos, Rocío y Alberto. (Foto: Gtres)

Por su parte, Alberto Herrera es el pequeño de la familia. Nació en 1992 y ha seguido los pasos de su padre en el mundo de la comunicación, eligiendo este sector para desarrollarse profesionalmente. El joven se acaba de casar con Blanca Llandres y se encuentra esperando su primer hijo, el cual se convertirá en el primer nieto del matrimonio mencionado.