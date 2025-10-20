Alberto Herrera ha zanjado, días después de su paso por el altar con Blanca Llandres, el día que su ya mujer se quedó embarazada de su primogénito, que llegará al mundo a comienzos del 2026. Desde que se conociera que el hijo de Carlos Herrera y la prima de Lourdes Montes iban a ser padres, se puso sobre la mesa que este compromiso era consecuencia de la llegada al mundo de su primer hijo. Sin embargo, el locutor de 33 años ha dado un golpe en la mesa y ha aclarado que el embarazo de Llandres no fue la razón por la que decidieron darse el sí, quiero.

La fecha en la que Blanca Llandres se quedó embarazada

Este pasado fin de semana, Sanlúcar de Barrameda ha sido testigo de la gran boda entre Alberto Herrera y Blanca Llandres, que el pasado 18 de octubre pusieron el broche de oro a su corta pero intensa historia de amor.

Alberto Herrera con Blanca Llandres en su boda en Sanlúcar. (Foto: Gtres)

Poco tiempo después de que saliera a la luz la noticia de su enlace matrimonial, la sobrina de José Manuel Soto destapó en redes sociales la llegada de su primer hijo en común, que fue una gran y feliz noticia para sendos clanes -que, además, se conocen de toda la vida de Sevilla-.

Solo 48 horas después de la boda, que se ha celebrado en la más estricta intimidad, Alberto ha regresado a su puesto de trabajo -ya que por el momento no se irán de luna de miel-, y ha aclarado que el motivo de la boda no fue el embarazo de su ya mujer. «Hay muchos medios diciendo que Blanca y yo nos hemos casado porque ella está embarazada, y quería contar que no es así», ha comenzado diciendo en los micrófonos de COPE.

Si por algo se caracteriza el vástago de Herrera y Mariló Montero es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada. Sin embargo, a primera hora de este 20 de octubre no ha podido contener la emoción y ha enseñado su anillo de casado. Además, ha zanjado muchas dudas sobre su matrimonio. «Puede que sea una intimidad, pero el embarazo fue consecuencia de la pedida de mano. Porque uno, en fin, cuando entra en estas etapas de la vida, se va enterando de que embarazar no es tan fácil», ha explicado el comunicador.

Alberto Herrera y Blanca Llandres en su pedida de mano. (Foto: Redes Sociales)

Fiel a su sentido del humor, el hermano de Rocío Crusset -que se encargó junto a Nicolás Montenegro de confeccionar y diseñar el vestido de novia de su cuñada-, ha desvelado que en su viaje a la Toscana no usaron protección: «Entonces, cuando yo le pedí matrimonio, le dije: Gorda, ¿jugamos sin portero a las cosas?… y así es como llegó…. ¡qué queréis que os diga!».

Finalmente, el locutor ha contado cuál fue la reacción de su padre, Carlos Herrera. «Ya mi padre me avisó: Me dijo, escucha, ten cuidado, porque los Herrera somos los Herrera», ha concluido.