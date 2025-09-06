Blanca Llandres y Alberto Herrera anuncian que esperan su primer hijo antes de la boda

Blanca Llandres y Alberto Herrera anuncian que están atravesando una de las etapas más felices de su vida. La pareja formada por el comunicador y la psicóloga espera su primer hijo en común. Una noticia que ellos mismos han anunciado a través de sus redes sociales muy emocionados. «El mayor regalo que nos ha hecho la vida», ha escrito ella en una publicación en su perfil público de la plataforma Instagram, compartida hace escasos minutos.

La frase la ha colgado acompañada de un carrusel de imágenes. En la primera y en la segunda, ha mostrado una de las ecografías del bebé que, tal y como se aprecia, se encuentra en un estado avanzado de formación, ya que se puede observar con nitidez el cráneo y algunas de las extremidades. En la tercera, los futuros padres posan visiblemente conmovidos y Alberto no ha podido evitar reposar su mano en la abultada tripa de Blanca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blanca Llandres Parejo 🌸🤍 (@blancallandresp)

Tumbada en un sofá, la sevillana aparece en la cuarta instantánea con cara de sorpresa y abrazando su barriga de premamá con mucha ilusión. Por último, Llandres y su madre, Blanca Parejo Zabala, se han juntado en una tierna imagen que une tres generaciones de una misma estirpe. En ella se puede ver a la futura mamá apoyada en el hombro de su progenitora con rostro tranquilo, mientras que esta, con los ojos cerrados y actitud protectora, pone su cabeza sobre la de su descendiente. Todo un gesto de ternura que deja patente la buena sintonía que mantienen madre e hija.

Alberto Herrera y Blanca Llandres. (Foto: Redes sociales)

Como no podía ser de otra manera, el anuncio no ha tardado en inundarse de menciones felicitando a los todavía novios. Tanto famosos como personas anónimas se han pronunciado. «Enhorabuena», «qué bonito», «bravo» o «me alegro» han sido algunos de los comentarios que han reflejado los internautas. Entre los rostros conocidos hemos podido leer mensajes del fotógrafo Jesús Isnard y del creador digital Curro Suárez. Rocío Laffón y Sibi Montes, hermana de Lourdes Montes y prima de la embarazada, ya han dado «me gusta» a las fotografías; de la misma forma, también han marcado el corazón Carlos Herrera y Mariló Montero.

La boda de Blanca y Alberto

Esta feliz noticia llega poco tiempo antes de que Blanca y Alberto se conviertan en marido y mujer. El próximo 18 de octubre está previsto que ambos se juren amor eterno ante los ojos de Dios en Sanlúcar de Barrameda, acompañados de su núcleo duro. Un evento al que no faltarán la presentadora Mariló Montero y el locutor Carlos Herrera, padres del novio y futuros abuelos.

Alberto Herrera y Blanca Llandres en una boda. (Foto: Gtres)

Tampoco se perderá esta cita tan trascendental para la familia Rocío Crusset, hermana de Alberto y con la que este tiene una gran complicidad. Allí se encontrará, previsiblemente, con Jaime Soto Parejo, un artista con el que se la ha relacionado hace años y que es primo de la novia. Esta coincidencia se producirá meses después de que este medio haya desvelado en exclusiva que la maniquí rompió con Maggio Cipriani, tras seis años de discreta relación, a principios del mes de julio.