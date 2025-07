Rocío Crusset ha puesto fin a su relación con Maggio Cipriani. Fuentes cercanas a la modelo han confirmado a LOOK que llevan un tiempo separados. Este medio sospechó hace meses que la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero estaba soltera, pues ella misma ha dejado pistas en sus últimas apariciones públicas, por lo que estuvimos muy pendientes de los movimientos de la empresaria y diseñadora de moda.

Sus últimos viajes de Nueva York -donde vive- a Sevilla -su tierra natal-, los ha hecho en solitario. Algo que no sería extraño si no se tuviera en cuenta que, hasta hace un año, Maggio le acompañaba en sus vuelos transoceánicos. De hecho, acudió sin el empresario a la boda de Magdalena González-Sena, una de de sus mejores amigas, el pasado mes de febrero. En esta aparición, en la que estuvo acompañada por su madre, la joven zanjó además que no estaba entre sus planes pasar por el altar con Cipriani ante las preguntas de los periodistas sobre su futuro. Una respuesta que nos generó una gran sospecha ya que ella misma en 2023 sí que habló de su deseo de pasar por el altar con su ya ex pareja.

Por su parte, también asistió a la última Feria de Abril sin el multimillonario italiano, que en otras ocasiones ha acompañado a la hermana de Alberto Herrera a El Real de la Feria en coche de caballos. Asimismo, otro de los movimientos que nos ha puesto sobre la pista es que sus familiares -tanto su progenitor como su madre-, no siguen en redes sociales al imperio de su ya ex, que tiene restaurantes en diferentes partes del mundo. De esta manera, la maniquí se convierte de nuevo en una de las solteras de oro de la alta sociedad española.

Así ha sido su discreta relación

En el año 2019, saltó a los medios de comunicación que Rocío Crusset estaba de nuevo enamorada. A pesar del peso de sus apellidos, la joven ha construido su propio camino al margen de la fama y de los medios de comunicación. Por su espectacular belleza y cuidado físico, rápidamente las agencias de modelo contactaron con la hija de los comunicadores, que dio el salto hasta Nueva York, donde ha trabajado como maniquí para firmas de la talla de Victoria Secret. Además, al igual que su hermano Alberto, también ha emprendido en negocios de la mano de Crusset, su marca de joyas tras hacer un máster de Diseño de Moda para ampliar sus conocimientos en business.

En la Gran Manzana no solo ha encontrado sus oportunidades laborales. En la ciudad que nunca duerme volvió a enamorarse. Un año antes de la pandemia, los paparazzis descubrieron a la hija de Carlos Herrera muy cómplice con Maggio Cipriani, un empresario multimillonario que procede de una poderosa saga italiana. Desde el primer momento, el joven ha sido uno más en su familia política y, de hecho, sus ya ex suegros hablaban maravillas de él. Tal es así que el propio Carlos Herrera ha sido comensal en uno de los negocios de hostelería del que fuera novio de su hija.

Durante todos estos años, hasta el fin de su relación, lo cierto es que Rocío ha tratado de cuidar mucho su intimidad y su historia de amor con Cipriani, de la misma manera que lo hizo en el pasado con Jaime Conde o Jaime Soto Parejo.

Soltera en la boda de su hermano, Alberto Herrera

Esta noticia confirmada por LOOK llega días después de que trascendiera a los medios el compromiso entre Alberto Herrera -hermano de Rocío- y Blanca Llandres Parejo -prima hermana de Lourdes Montes y, además, también prima de Jaime Soto, ex de Crusset-. En un viaje a la Toscana, y a penas 11 meses desde que su amistad se transformara en una relación sentimental, el locutor de COPE se decidió a pedirle la mano. Además, será «más pronto que tarde» cuando tenga lugar su boda, que previsiblemente será en Sevilla y que reunirá a numerosos rostros de la jet set andaluza.