La Feria de Abril 2025 ha arrancado con fuerza este lunes 6 de mayo, y como es tradición, el Real de Sevilla se ha convertido en una pasarela al aire libre donde el arte del vestir cobra protagonismo. Numerosas caras conocidas se han dejado ver entre farolillos y sevillanas, derrochando estilo y sofisticación, ya sea en traje de flamenca o en estilismos más formales de día. Entre las asistentes, destacan figuras como Rocío Crusset, Sibi Montes, Lourdes Montes, Cayetana Rivera o la campeona olímpica Carolina Marín, todas ellas con apuestas diferentes pero acertadas para inaugurar una de las citas más esperadas del calendario social andaluz.

Una de las más elegantes del día fue Sibi Montes, quien ha acudido junto a su marido, Mateo Ibáñez, con un vestido midi de corte romántico en tono púrpura con textura calada y botonadura frontal. Lo ha combinado con un mantón fucsia que aportaba un contraste vibrante, alpargatas de cuña con cintas negras al tobillo y unos maxi pendientes dorados. El estilismo no sólo resulta fresco y cómodo para una jornada intensa de feria, sino que también deja entrever una silueta premamá que ha sido la protagonista con naturalidad y elegancia.

Sibi Montes y Mateo Ibáñez en la Feria de Abril de Sevilla. (Foto: Gtres)

Por su parte, Rocío Crusset, siempre impecable en sus apariciones públicas, Rocío Crusset ha sorprendido en la Feria de Abril con un favorecedor vestido aguamarina de Romero y Linares que realzaba su figura y no ha pasado desapercibido entre los asistentes. La hija de Carlos Herrera, que ha atendido amablemente a la prensa, ha confesado que este año se ha reservado toda la semana para disfrutar al máximo de la feria: «He pedido la feria entera. Me tocaba ya unos días de descanso, aunque esto no es descanso… pero bueno, vivir nuestra tradición, a la que tenía muchas ganas y siempre la cojo con muchas ganas todos los años». Aunque apenas llevaban una noche de fiesta, Rocío ha reconocido entre risas que ya se siente algo cansada: «La primera noche fue ayer, o sea que ya estamos un poquito cansados, pero bueno, estamos acostumbrados a vivirlo a este ritmo, o sea que a tope». A ella se ha unido fiel a su cita con el ambiente festivo, Eugenia Martínez de Irujo, que ha decidió actualizar su vestuario flamenco con un diseño de Rocío Peralta, la misma firma elegida por su hija Tana. El traje, con fondo blanco y lunares negros, se completa con volantes ribeteados en rojo y morado, en perfecta sintonía con el mantoncillo de Marta Ovelar que lucía.

También muy aplaudida ha sido la elección de Lourdes Montes, diseñadora y esposa de Francisco Rivera, quien además de lucir uno de sus propios diseños, volvió a demostrar su maestría al reinterpretar el traje de flamenca desde una visión contemporánea. Lourdes apostó por una silueta entallada con mangas de volumen y volantes en cascada. El conjunto presentaba un busto negro que contrastaba armoniosamente con la falda blanca. El mantoncillo, en un delicado tono verde lima con detalles en negro, aportó un aire fresco y primaveral. La flor magenta, colocada en lo alto de la cabeza, remataba un conjunto que evidenciaba la destreza de Lourdes en el arte de vestir a la mujer flamenca.

Lourdes Montes y Cayetana Rivera en la Feria de Sevilla. (Foto: Gtres)

Cayetana Rivera, conocida cariñosamente como Tana, y Raquel Revuelta, tampoco han faltado a esta primera jornada, fiel a su cita con el Real. La nieta de la duquesa de Alba ha lucido un vestido en un llamativo verde lima. El diseño destaca por los volantes en las mangas y en el bajo, ambos adornados con ribetes negros que aportan un contraste moderno y sofisticado. El mantoncillo a juego parecía rendir homenaje al estilo de Lourdes Montes, sugiriendo una conexión sutil entre ambas. Ha rematado el conjunto una flor amarilla colocada en lo alto de la cabeza, que añade un aire de frescura y vitalidad, subrayando la juventud y el carácter propio del look. Por su parte, Raquel Revuelta ha arriesgado con un total look en color aguamarina.

La sorpresa de la jornada ha sido la presencia de Carolina Marín, que por primera vez ha acudido a la Feria de Abril como invitada especial. La campeona olímpica de bádminton ha apostado por un vestido de flamenca blanco con detalles en tonos tostados, favorecedor y sofisticado. Carolina ha deslumbrado subida a un coche de caballos, una estampa clásica que define la esencia más auténtica de la Feria. El traje, de volantes amplios y cuerpo bordado, se ajusta a la perfección a su figura, y lo ha complementado con un clásico ramillete rojo sobre un moño bajo pulido, aportando el toque flamenco por excelencia.