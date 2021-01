Se les acabó el amor. Sibi Montes y Raúl Gracia, ‘El Tato’ han puesto fin a su relación, un año después de su primera aparición pública. Después de tres meses de rumores y de unas imágenes que confirmaban que entre ellos existía algo más que una amistad, la hermana de Lourdes Montes y el torero confirmaban que estaban juntos al aparecer juntos en la inauguración de la VIII edición de We Love Flamenco. Su historia de amor sorprendió, porque solo unos meses antes, la cuñada de Francisco Rivera había confirmado su crisis matrimonial con Álvaro Sanchís, aunque todo hacía pensar que tan solo estaban pasando un bache.

Su matrimonio duró 15 meses. Y en octubre de 2019 la revista ¡HOLA! publicaba las primeras imágenes de Sibi Montes y Raúl Gracia, ‘El Tato’ juntos. No eran unos desconocidos. El diestro es uno de los mejores amigos de Francisco Rivera, a quien apoderó los dos últimos años de su vida en activo en los ruedos. Seis meses después de separarse de su marido, Sibi y ‘El Tato’ dieron un paso más y su amistad se convirtió en una bonita y discreta historia de amor.

Por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado. La última publicación en redes sociales de Sibi junto a Raúl data de noviembre de 2020, cuando compartió una romántica felicitación de cumpleaños para quien era su pareja con imágenes de distintos momentos juntos y un bonito texto.

«Mucha(s) Felicidad(es), una vuelta más al sol, y con ella, una vuelta más a tu ser. Y yo, como vez, siempre admirando de cerca como sigues creciendo por dentro en cada vuelta, como sigues adelante para no volver atrás ni por un instante, con un compromiso con tu/nuestra felicidad impresionante. Así que, mucha(s) felicidad(es)!!! y no solo por tu cumpleaños…Ya sé que no son nuestras mejores fotos, pero son las que más nos definen, y porque sólo se podían 10!», escribía la psicóloga.

La discreción ha marcado su historia de amor. Es uno de los rasgos más característicos de ambos, que han preferido dejar hablar a las imágenes en las que se les ha visto juntos derrochando complicidad y cariño a raudales. El mismo que siempre han demostrado por el extorero la familia de Sibi. «Queremos mucho a Raúl, ya era como de la familia», expresó en su momento Lourdes Montes, al poco de hacerse pública la nueva relación de su hermana.

Cuando comenzaron su relación, Sibi llevaba separada seis meses mientras que ‘El Tato’ hacía cinco años que había roto con Raquel Revuelta. Su relación con la ex Miss España duró cinco años, con ella recuperó la ilusión tras su divorcio de Pilar Tormes, con quien estuvo casado doce años y con quien tiene dos hijas.

